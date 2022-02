Meerdere clubs en podia kondigen aan open te gaan op 12 februari; De Helling start al kaartverkoop

Onder de noemer De Nacht staat op hebben verschillende clubs en podia in Nederland aangekondigd op 12 februari de deuren te open. Ook De Helling in Utrecht is begonnen met de kaartverkoop voor de eerste nachtelijke dansavond in maanden. Het is nog onduidelijk hoe de verschillende gemeentes gaan reageren op de actie.

De protestactie werd al eerder aangekondigd en zojuist is bekendgemaakt dat het nachtleven nu op 12 februari de deuren willen openen. “Zaterdag 12 februari gaan alle nachtclubs open. Niet voor één nacht, maar gewoon weer elke nacht. Ons plan ligt klaar: we bespreken het graag met iedereen die er ideeën over heeft”, is te lezen in een verklaring van de initiatiefnemers.

Onmisbaar voor identiteit

In Utrecht kondigde De Helling woensdagavond ook aan te openen. “Voor liefde. Vrijheid. Extase. Voor iedereen gelijk. Voor niet denken, maar dansen. De Nacht staat op voor zijn wie je alleen in het donker durft te zijn. Waar de dag is voor denken, is De Nacht er voor jezelf met je volle verstand verliezen. Alleen in het donker vervagen grenzen, regels, sociale orde. Daarom is De Nacht onmisbaar voor identiteit. Voor ontdekken. Voor jong zijn. Iedereen verdient De Nacht om zichzelf te leren kennen, of te zijn. Wie dat niet inziet, zit te slapen.”

De Helling wil om 23.00 uur openen, op het programma staan Adjuma, Ask Me Later, Bastienne, Mauro Moreno en Thrills in +41. De kaartverkoop is ondertussen begonnen. Tickets kosten 2,50 euro. Bezoekers moeten een geldig coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Ook in andere steden kondigen clubs en podia aan open te gaan op 12 februari.

Eerder gingen de horeca, theaters en musea in Utrecht uit protest al open. Daar trad de gemeente tegen op waardoor de locaties weer snel dicht waren.