De Buurtcamping Utrecht krijgt voor komend weekend geen vergunning vanwege coronamaatregelen

De Buurtcamping Utrecht kan komend weekend niet doorgaan vanwege de vrijdag aangescherpte coronamaatregelen. De teams voor de zeven Buurtcampings stonden in de startblokken, maar kregen van de gemeente te horen dat er geen vergunning voor het evenement wordt afgegeven.

De gemeente heeft naar aanleiding van de landelijke maatregelen overleg gehad in de regio en vervolgens besloten geen vergunning te geven voor de kampeerweekenden en programma’s van de Buurtcamping. “Vele maanden hard werk worden met dit rigoureuze besluit van de overheid van tafel geveegd, over een kam geschoren met de grote evenementen”, aldus de organisatie.

“Veiligheid gaat boven alles en dat snappen we natuurlijk, maar dit voelt toch heel erg oneerlijk. Niet omdat we koste wat het kost een evenement willen neerzetten. Maar omdat wij merken dat voor veel mensen de afgelopen 1,5 jaar een enorm stressvolle periode is geweest. Wij hierdoor meer dan ooit, de noodzaak zien van samenkomen, een vakantiegevoel, ontspanning, van De Buurtcamping.”

Voor en door de buurt

Tijdens het evenement zouden op verschillende plekken in Utrecht Buurtcampings worden opgetuigd, bijvoorbeeld in Park Transwijk, het Griftpark en op Rotsoord. Op de Buurtcampings waren door vrijwilligers verschillende activiteiten georganiseerd.

“De Buurtcamping is voor en door de buurt; voor bewoners die hebben uitgekeken naar sociaal contact”, aldus de organisatie. “Voor kleine ondernemers die meer zichtbaar willen worden, voor diegenen die zich geen gewone vakantie kunnen veroorloven, voor cultureel maatschappelijke partijen die open stonden voor nieuwe connecties en voor iedereen die uit heeft gekeken naar deze mini-vakantie die wat verlichting zou brengen na de druk van alle coronamaatregelen.”

Volgend jaar

De organisatoren richten hun pijlen nu op 2022. “We willen alle vrijwilligers, partners, sponsoren, leveranciers en iedereen die een steentje heeft bijgedragen heel erg bedanken. We zijn heel trots op onze teams en als iedereen zich in 2022 weer zo zal inzetten als het afgelopen jaar, dan kan het niet anders dan fantastisch worden.”