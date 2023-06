De Helling bestaat twintig jaar en viert jubileum met feesten in het najaar

Het Utrechtse podium De Helling viert op 24 oktober 2023 haar twintigjarig bestaan. Daarom organiseert De Helling een ‘jubileum-najaar’ met optredens van IAMX, Fresku, Figgie en nog veel meer. Het hele najaar zijn er jubileumshows, live optredens en clubnachten. De echte feestweek staat gepland van 24 tot en met 29 oktober 2023.

De fundering van De Helling ligt bij De Vloer: een bekende plek gevestigd in een gekraakte zaal onder parkeergarage Paardenveld. In 1995 moest de stichting het pand verlaten en werd er gezocht naar een nieuwe plek. Dit werd een voormalig museumdepot aan de Helling, op Rotsoord.

Toen De Vloer failliet ging, werd de plek overgenomen door Tivoli. Op 24 oktober 2003 opende ‘Tivoli De Helling’, ook wel ‘Het brutale broertje van Tivoli’ genoemd. Toen Tivoli in 2014 overging in TivoliVredenburg, ging het Utrechtse podium zelfstandig verder onder de naam ‘De Helling’.

In de afgelopen twintig jaar zijn er veel optredens en evenementen georganiseerd in De Helling. “De Helling is meer dan een podium. Het is een broedplek voor talent, en een thuisbasis voor de onderstroom”, aldus het poppodium. “Tijd om een ode te brengen aan de afgelopen twintig jaar.”

Programma

Om het twintigjarig jubileum te vieren, organiseert De Helling het hele najaar verschillende jubileumshows, live optredens en clubnachten. De eerste namen voor het jubileum-najaar zijn bekendgemaakt. Zo betreedt de Amerikaanse singer-songwriter Grant-Lee Phillips op 1 oktober het podium. Op 12 oktober treedt de Utrechtse indieband Figgie op. Ruben Block staat op 13 oktober op de planken en IAMX is te zien op 17 oktober.

In de week van 24 tot en met 29 oktober barst het feest volgens De Helling echt los. Op vrijdag 27 oktober staan een optreden van rapper Fresku en clubnacht Rolling In The Deep op de agenda. Een dag later betreden de dj’s van 030303 het podium. Overige namen worden later bekendgemaakt. Tickets zijn te koop via de website van De Helling.