De leukste uitjes voor het paasweekend: Urban Trail Utrecht, The Silicon Passion en Huishonger

Er staat ons een extra lang weekend te wachten! En natuurlijk kunnen we er weer massaal op uit in de stad. Naar Theater Lombok voor kindervoorstelling Schaap Zacht bijvoorbeeld, of dansen bij FABRIEK. in De Helling. De actievelingen kunnen op tweede paasdag hun hart ophalen: dan is het weer tijd voor de KLM Urban Trail Utrecht.

Schaap zacht

Waar: Theater Lombok

Wanneer: woensdag 20 april

Prijs: 7 euro

Het schaap met zijn zachte wol is de inspiratiebron voor deze beeldende dansvoorstelling. Wat schuilt er achter het onverstoorbare uiterlijk van dit beestje? Is dat schaap wel zo mak? Wat gaat er verborgen onder de dikke wollen vacht? En hoe voelt het om alle tijd van de wereld te hebben? Schaap Zacht is een interactieve en zintuigelijke voorstelling voor kindjes van 1,5 tot 5 jaar. De voorstelling is woensdag twee keer: om 11.00 uur en om 15.00 uur.

Het Grote Frankrijk College

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: woensdag 20 april

Prijs: 18,50 euro

Blijft Emmanuel Macron president of kiest Frankrijk deze maand voor een andere koers? De Fransen bepalen met hun stem niet alleen hun eigen toekomst, maar ook de onze. Want de geschiedenis wijst uit: de richting van Europa wordt in Parijs uitgestippeld. In het Grote Frankrijk College neemt Europa-verslaggever van o.a. BNR Stefan de Vries het publiek mee naar het Frankrijk van nu. Want la douce France is de laatste jaren veranderd in een land van terreuraanslagen, gele hesjes en banlieues. Hoe zien de twee presidentskandidaten de toekomst van Frankrijk?

O S C A R

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: vrijdag 15 april

Prijs: 10 tot 21,50 euro

O S C A R is een installatie en performance tegelijk. Arno Schuitemaker gaat hierin op zoek naar een nieuw gevoel van identiteit nadat het leven je naar een breekpunt heeft gebracht. De drie performers doen dat samen met het publiek, op het toneel dat bestaat uit een geheel spiegelende vloer en talloze schaduwen. Daardoor ontstaat een transparante, drievoudige wereld waarin geen mens begrensd is.

SETUP alternatief Paasweekend: The Silicon Passion (Engelstalig)

Waar: Theater Kikker

Wanneer: zaterdag 16 t/m maandag 18 april

Prijs: 9 tot 18 euro

Medialab SETUP neemt dit paasweekend Theater Kikker over! Het wordt een weekend vol passie, zonden, berouw en technologie. Wat kunnen paasrituelen ons leren over onze omgang met big tech? In The Silicon Passion zoeken de performers naar een uitweg uit de put die technologie voor ons gegraven heeft. In de zoektocht naar die uitweg halen de performers inspiratie uit een van de belangrijkste verhalen over boetedoening: de kruisiging. Daarbij vragen ze zich af: is het big tech dat aan het kruis moet?

Utrecht Urban Trail

Waar: in Utrecht

Wanneer: maandag 18 april

Prijs: 27,50 euro (incl. ontbijt)

Nog geen plannen voor Tweede Paasdag? Nu wel: de vijfde editie van de KLM Urban Trail Utrecht vindt namelijk die dag plaats. Deelnemers leggen een uniek parcours af door tal van markante gebouwen in de Domstad. Deelnemers kunnen dit keer kiezen tussen een parcours van 5 en een parcours van 10 kilometer. En je hoeft niet eens van tevoren te bedenken wat je wilt: bij de splitsing op het parcours zelf bepaal je wat je doet. De start- en finishlocatie is voor beide afstanden hetzelfde.

Huishonger

Waar: Berlijnplein

Wanneer: vrijdag 15 april t/m zondag 29 mei

Prijs: gratis

In deze expositie staat het falende woonbeleid en de blijvende honger naar een passend huis centraal. Bezoek een absurdistisch makelaarskantoor, bouw vliegende luchtkastelen en ontdek je eigen woonketen. Wie bij het woonprotest in Utrecht aanwezig was, kan hier herkenbare dingen tegenkomen: de protestborden van die dag zijn bij de expositie verzameld.

FABRIEK.

Waar: De Helling

Wanneer: zaterdag 16 april

Prijs: 11 euro

Deze zaterdag is FABRIEK. terug in Utrecht, met een hete Tropenrooster-editie! Hier kun je dansen, schuren en knuffelen op Latin, Dancehall en African tunes. En dat feestje wordt natuurlijk gevierd in homebase De Helling. Vibe je mee?

