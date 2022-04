De leukste uittips in Utrecht: Yentl en de Boer, plantenrave en Follow the Money

Nog geen plannen voor komend weekend? DUIC heeft de leukste evenementen van de komende dagen op een rijtje gezet. Een plantenrave in het Centraal Museum bijvoorbeeld, of een optreden van Christopher Paul Stelling in TivoliVredenburg. En Yentl en de Boer staat weer op het podium met De Kampvuursessies.

Centraal Laat > De Plantenrave x De botanische revolutie

Waar: Centraal Museum

Wanneer: donderdag 7 april

Prijs: 11 euro

Vijf donderdagen per jaar kun je op een iets later tijdstip dan normaal door de zalen van het Centraal Museum dwalen. Na een succesvolle editie in november is het nu, in samenwerking met De Stadstuin en Steck, tijd voor de tweede editie rondom de tentoonstelling De botanische revolutie. Leer bijvoorbeeld alles over stekjes in een minilezing van Jonno van Vulpen, om daarna bij de adviesbaliebakfiets van Steck je eigen kamerplantstekje op te halen. De Utrechtse producer Stijn Sadée liet zich voor dit evenement inspireren door de tegenstelling die in het thema botanisme zit: waar eindigt natuur en begint cultuur?

Follow the Money

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: donderdag 7 april

Prijs: 20 euro

Hoofdredacteur Eric Smit en sterredacteuren Eelke van Ark en Thomas Bollen van Follow the Money vertellen voor het eerst gezamenlijk hoe ze geldsporen volgen en de macht controleren. Ze gaan in op de weerstand die ze vaak tegenkomen en de ontdekkingen die ze doen, over de weerzin die de resultaten van hun graafwerk op kan roepen en de vreugde die onthullingen kunnen brengen. Smit, Van Ark en Bollen maken op deze avond samen met collega’s Jan Jaap Rypkema en Richard Jong ook muziek die bij hun verhalen past.

Onschuld

Waar: Theaterhuis De Berenkuil

Wanneer: vrijdag 8 t/m zondag 10 april

Prijs: 12 euro

Negen spelers van toneelgroep Pionier spelen de voorstelling ‘Onschuld’, waarin een parade aan personages voorbij komt. Een mozaïekvertelling van verschillende perspectieven op leven en dood, frustratie en berusting. Een kustplaats vol levens die verwikkeld zijn, soms samenkomen en dan weer op zichzelf staan.

Christopher Paul Stelling

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 8 april

Prijs: 14,05 euro

Het had twee jaar geleden al moeten gebeuren, maar deze vrijdag kan het dan eindelijk: de Amerikaanse singer-songwriter Christopher Paul Stelling treedt op in Utrecht. Hij is nog maar net 40, maar klinkt door zijn rauwe stem en diepgaande tekst alsof hij er al een heel leven in de muziek op heeft zitten. Sinds zijn debuutalbum in 2012 uitkwam, heeft hij nog drie platen gemaakt. Christopher Paul Stelling geeft honderden concerten per jaar; van intieme optredens in bruine kroegen tot de grote zalen. En nu is TivoliVredenburg aan de beurt.

Kijk Ons x Movies that Matter Festival: Met Mes

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: zaterdag 9 april

Prijs: 8 tot 10 euro

Spelshowpresentatrice Eveline (Hadewych Minis) wil een zinvoller leven en Yousef (Shahine El-Hamus) wil net zo’n gave zonnebril als zijn klasgenoten. Eveline en Yousef konden niet méér van elkaar verschillen, maar toch kruisen hun paden op het moment dat Yousef, aangemoedigd door zijn vrienden, de gloednieuwe videocamera van Eveline pikt om te ruilen tegen een zonnebril. Eveline doet aangifte en verklaart onder druk dat ze met een mes bedreigd is. Het lijkt een leugentje om bestwil, maar veroorzaakt een kettingreactie aan gevolgen. Het stempel ‘met mes’ poets je immers niet zomaar weg. Met Mes is de derde speelfilm van Sam de Jong en werd geselecteerd voor de IFFR Tiger Competition.

De Kampvuursessies

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: zondag 10 april

Prijs: 16,50 tot 26,50 euro

Na een jaar van schrijven, te uitgebreid lunchen en lange avonden op de bank willen Yentl en de Boer niks liever dan weer optreden. Tussen de lockdowns door speelden ze ‘De Kampvuursessies’ al een aantal keer, met lovende recensies en de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied als resultaat. Nu gaan ze het theater in, met twee muzikanten, een heleboel instrumenten en een stapel hout.

Lezing: schrijfster en historica Jessica van Geel

Waar: Podium Oost

Wanneer: zondag 10 april

Prijs: 10 euro

Schrijfster en historica Jessica van Geel neemt de aanwezigen deze avond mee in het verhaal over een bijzonder leven, namelijk dat van studente en verzetsvrouw Truus van Lier. Van Lier werd bekend vanwege haar verzetsdaad in september 1943, toen ze de hoofdcommissaris van de politie in Utrecht en tevens NSB’er Gerard Kerlen doodschoot. Jessica van Geel schreef een boek over Van Lier, dat half april in de winkels ligt. Zangeres en componiste Fenne Scholte vertelt met haar eigen geschreven werk op muzikale wijze het verhaal van de verzetsvrouw.

