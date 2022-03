De leukste uittips voor dit weekend: Ronde van Vlaanderen kijken bij EKKO, Pass the Dutch Festival en 90’S NOW

Het weekend komt eraan! In Utrecht staan weer een hoop evenementen op stapel, waaronder de uitjes in dit artikel. Terug naar de 90’s in TivoliVredenburg, koers kijken bij EKKO of naar een voorstelling van Wilfried de Jong in Stadsschouwburg Utrecht… Voor ieder wat wils!

Pass the Dutch

Waar: De Helling

Wanneer: zondag 3 april

Prijs: voorverkoop 17 euro

De nieuwe editie van het Pass The Dutch Festival is in De Helling, met op het programma verschillende Nederlandse reggae-acts, waaronder een aantal lokale en regionale reggae dj’s en bands. Maar een festival wordt niet alleen gemaakt door goede muziek: er is ook een gezellige markt te vinden en natuurlijk lekker eten. Op het podium staan onder meer: Jampara The Batalion, Dei.3avu, Selekta en Skank Around Sound.

90’S NOW

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 2 april

Prijs: 15 euro

90’S NOW is al meer dan tien jaar dé hitshow vol klassiekers uit de jaren ’90. De 90’S NOW dj-crew draait alle hits en parels aan elkaar. Van boybands tot Eurodance, happy hardcore en Golden Age hiphop; alles passeert deze avond de revue. Gel in de haren dus, Nikes aan en op naar TivoliVredenburg. Laat je mee terug in de tijd nemen, van vage commercials tot een gigantische Flippo en een nog grotere Game Boy… Niks is te gek!

Ronde van Vlaanderen op groot scherm

Waar: EKKO

Wanneer: zondag 3 april

Prijs: 5 euro

Een van de oudste en toch ook wel mooiste koersen van het wielervoorjaar is de Ronde van Vlaanderen. In samenwerking met Het is Koers kunnen de echte wielergekken zich op 3 april verzamelen bij EKKO om op groot scherm koers te kijken. Dat alles natuurlijk onder het genot van een Belgisch biertje en geheel in stijl staan er frieten op het menu. De opbrengst van de dag gaat dit jaar via Giro555 naar oorlogsslachtoffers in Oekraïne. EKKO opent om 12.30 uur en om 13.00 uur start het programma.

Opening terrasseizoen Molen de Ster

Waar: Houtzaagmolen De Ster

Wanneer: zaterdag 2 en zondag 3 april

Prijs: gratis

Een heel weekend leuke activiteiten voor jong en oud. Op die manier wordt zaterdag en zondag bij Houtzaagmolen De Ster het terrasseizoen ingeluid. Kom luisteren naar het terrasconcert, poffertjes eten of maak zelf een armbandje met Miyuki-kralen. Ook kan je een rondleiding krijgen in de molen. Op zondag is er voor en door kinderen vanaf zeven jaar een kinderrommelmarkt. Aanmelden voor de workshop armbandjes maken (5 euro) of een plekje krijgen op de kinderrommelmarkt (1 euro) kan via molendester.nu/agenda.

Water! Vriend of vijand?

Waar: Het Utrechts Archief

Wanneer: dinsdag 22 maart tot vrijdag 11 november

Prijs: 2,50 euro

Dit jaar vieren we dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft en dat heeft alles te maken met het water. In deze tentoonstelling stap je een magische onderwaterwereld binnen. Je ontdekt hoe Utrechters het water al die jaren gebruikt én bestreden hebben. Een verhaal over ingenieuze waterwerken, rampzalige overstromingen, maar ook over ambitieuze toekomstplannen…

Fotostudio de Jong

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: maandag 4 april

Prijs: 13,50 euro tot 23,50 euro

In deze voorstelling neemt Wilfried de Jong zijn grote liefde bij de hand: fotografie. Hij maakte al een televisieserie onder de naam ‘Fotostudio De Jong’, maar gaat nu met foto’s en muzikanten het theater in. Op het toneel staat zijn Fotostudio De Jong. Geen doorsnee fotostudio, want op het scherm verschijnen foto’s van beroemde fotografen uit binnen- en buitenland, nieuwsfoto’s en werk uit De Jongs privécollectie. Elke foto krijgt een eigen bewerking, in de vorm van een pakkend verhaal, een lied of een theatrale scène. Op het podium is ook ruimte voor fotoliefhebbers uit het publiek: De Jong nodigt een aantal mensen uit het publiek uit om hun foto te laten zien.

Twee geliefden op zoek naar een droomhuis

Waar: Theater Kikker

Wanneer: dinsdag 5 en woensdag 6 april

Prijs: 9 tot 18 euro

Elf miljard zielen, zoveel mensen zullen er in het jaar 2100 ongeveer op aarde zijn. We stevenen af op zo’n drastische groei van de wereldbevolking dat de gevolgen voor de planeet en het klimaat niet te overzien zijn. Ondertussen groeit in Nederland het woningtekort en rijzen de huizenprijzen de pan uit. In deze voorstelling – met zinnenprikkelende muziek, dans, taal, mode en de eeuwenoude Japanse theatervorm Nō/Noh 能 – gaan twee geliefden op zoek naar hun droomhuis. Hun zoektocht is bij voorbaat al kansloos, want iedereen heeft een andere visie op wat een droomhuis is. En wat als dat niet-bestaande droomhuis ook nog eens bezet blijkt te zijn?

