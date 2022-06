De leukste uitjes van komende week op een rij: stadsopera Trijn, een ligconcert in Post Utrecht en de Mannen van Taal

Voor iedereen die komend weekend nog geen plannen heeft gemaakt zijn hier weer de wekelijkse uittips van DUIC. Je kunt gaan luisteren naar het verhaal van de Utrechtse heldin Trijn van Leemput, dat wordt verteld in de stadsopera Trijn, je kunt gaan dansen bij Zer00’s Heroes in TivoliVredenburg of juist liggend wegdromen bij de muziek van Einaudi, tijdens het ligconcert in Post Utrecht.

De Mannen van Taal: TALK

Waar: Werftheater

Wanneer: vrijdag 10 en zaterdag 11 juni

Prijs: 17,50 – 19,50 euro, incl. consumptie

Het wordt de meest onvergetelijke TALK ooit, althans dat denkt hij. Helaas voor hem zijn er twee anderen die er ook zo over denken. Voor ze het weten, raken de heren verwikkeld in een woordenstrijd. Ze vallen elkaar aan, troeven elkaar af en proberen het publiek voor zich te winnen. Humor van de bovenste verbale plank en de leukste TED-talk-parodie ooit. “Drie taaltitanen op het scherpst van de zinsnede. Punt”, aldus het Werftheater.

Stadsopera Trijn

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zondag 12, zaterdag 18 en zondag 19 juni

Prijs: 12,50 tot 47,50 euro

De stadsopera Trijn van componist Bob Zimmerman en tekstschrijver Ruben van Gogh vertelt het verhaal van de Utrechtse heldin Trijn van Leemput. In 1577 bestormde zij met een groep vrouwen het toenmalige kasteel op het Vredenburg, wat leidde tot de sloop van het kasteel. De Grote Zaal van TivoliVredenburg is dan ook de perfecte locatie voor deze voorstelling. Een nieuwe opera met eigentijdse taal en muziek, met Trijn als iconische hoofdpersoon. En echt Utrechts: bij de opera zijn tweehonderd zangers, acteurs en musici uit de Domstad betrokken.

Tentoonstelling Paus Adrianus VI: wereldleider uit Utrecht

Waar: Museum Catharijneconvent

Wanneer: t/m 13 november

Prijs: museumtickets 7 tot 15 euro

In 2022 is het 500 jaar geleden dat de Utrechter Adrianus totaal onverwacht naar Rome vertrok als de uitverkoren paus. Adrianus is de enige Nederlandse paus ooit. Hij vervult die functie slechts veertien maanden. Waar liep hij in die maanden tegenaan en welk verschil heeft hij kunnen maken? Tijdens deze tentoonstelling gaan bezoekers mee terug naar het jaar 1522 – 1523, om in de voetsporen te stappen van de idealist Adrianus.

Ligconcert Postkantoor Neude

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: zaterdag 11 juni

Prijs: 38,50 euro

Pianist Jeroen van Veen en Best of Einaudi blijkt een gouden combinatie. Neem een matje mee, zoek je plekje, haal een drankje bij Meneer Potter en laat je liggend verrassen tijdens dit ligconcert. Door de paraboolvormige bogen van de hal in het voormalige postkantoor heb je een unieke akoestiek op deze bijzondere locatie. Het concert begint om 21.30 uur en duurt anderhalf uur.

Nudo mixteco

Waar: Louis Hartlooper Complex

Wanneer: verschillende data en tijden

Prijs: 8 tot 10 euro

Drie afzonderlijke verhalen raken elkaar telkens heel kort en vormen zo gezamenlijk een mozaïekvertelling die een bijzonder beeld geeft van de lokale Mexicaanse cultuur waarin regisseur Ángeles Cruz zelf opgroeide. Daar horen festiviteiten en rituelen bij, maar ook een dorpsvergadering die als geschillenraad fungeert. Dat alles vormt samen het weefsel van een gemeenschap die bescherming en geborgenheid te bieden heeft, maar waarvan ook de beperkingen en de gevaren aan het licht komen.

Zer00’s Heroes

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 10 juni

Prijs: 12,80 euro

Voor even terug naar de zero’s! Zer00’s Heroes brengt de grootste hits uit de jaren ’00 terug. De jaren die we kennen van MSN, van de geboorte van sociale media en van muziek van Britney en Justin. Pop, indie, dance en natuurlijk de dirty urban waar de Zer00’s bekend om staan; de dj’s schuwen geen enkel genre en draaien zo je dansavond aan elkaar. Let op: 18+.

La Vuelta Prokkelsterrenslag

Waar: Sportcentrum Olympos

Wanneer: maandag 13 juni

Prijs: gratis

De ProkkelSterrenslag vindt elk jaar plaats, maar dit jaar staat die in het teken van La Vuelta. Elk team bestaat uit tien mensen, vijf mensen met en vijf mensen zonder beperking. We starten met een wielerronde waaraan alle 400 deelnemers mee kunnen doen. Al het rollend materieel is welkom: van fietsen en tandems tot stepjes en rolstoelen. Na de spectaculaire wielerronde zijn er op het veld allerlei spelen voor de teams. Allemaal in Spaanse sferen. Het belooft een gezellige én sportieve dag te worden! Inschrijven kan via prokkel.nl/prokkelweek/prokkelsterrenslag.