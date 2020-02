De leukste weekendtips speciaal voor ouders en kinderen in Utrecht

Bier en Appelsap is een platform voor ouders in de regio Utrecht met tips om met je kinderen op pad te gaan. Bier en Appelsap houdt van horeca, cultuur, natuur en geeft elke week een overzicht van de leukste weekendtips!

Speciaal voor DUIC heeft Bier en Appelsap 5 leuke tips voor het weekend voor je geselecteerd!

Maak je eigen vriendenboekje

14 februari is Valentijnsdag. In het Laboratorium kun je je eigen vriendenboekje maken, zodat al je vrienden er in kunnen schrijven. Of geef het cadeau aan je liefste vriend(in), moeder, opa, buurvrouw. Je gaat boekbinden en werken met de lasersnijder.

Wanneer: vrijdag 14 februari

Waar: Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum, Utrecht

Meer info: website Bibliotheek Utrecht

Knutsel je eigen muziekdoosje (5+)

Wanneer je meedoet aan de activiteit koop je in de museum winkel een klein speelwerkje met daarop een vrolijke melodie. Daar krijg je een bouwpakketje bij. Knip het bouwpakketje uit en pak het speelwerkje in. Heb je dat gedaan? Dan begint het leukste werk! Versier jouw muziekdoosjes op je eigen manier. Jij bepaalt helemaal zelf hoe het eruit komt te zien! Op zoek naar inspiratie voor je muziekdoosje? Loop dan eerst een rondje door het museum en bezoek de Koninklijke Kamer. Hier vind je de mooiste speeldozen met Koninklijke allure, zoals de cilinderspeeldoos van Kroonprinses Amalia!

Wanneer: 15 t/m 21 februari

Waar: Museum Speelklok, Utrecht

Meer info: website Museum Speelklok

Het best bewaarde geluid ter wereld (5+)

De vader van X en Y was een uitvinder met een missie: hij wilde in het Guinessbook of Records komen als De Man die Alle Geluiden Ter Wereld heeft Gevangen. Helaas is hij bij het opnemen van zijn laatste geluid overleden. Nu werken X en Y dag en nacht door om het Ultieme GeluidsArchief van hun vader alsnog af te krijgen. Vanuit de hele wereld ontvangen ze geluidspakketten. Van tropische vogels met de hik tot het geluid van een zingende ijsschots in Alaska, alles moet op alfabetische volgorde voor de jury komt. Terwijl de stress oploopt komt er een pakket binnen waar geen geluid in zit, maar een meisje. Wie is zij? En waarom klinkt alles opeens zo vreemd? Een grappige voorstelling boordevol slapstick, (live) muziek en geluiden die de weg kwijt zijn.

Wanneer: zondag 16 februari

Waar: Stadsschouwburg, Utrecht

Meer info: website Stadsschouwburg

Poppentheater: De Moppereend

De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige kinderboek, dat is verkozen tot Prentenboek van het jaar 2020. Het verhaal draait om eend. Eend zijn dag begint slecht. Boven zijn hoofd vormt zich een kleine grijze wolk. Naarmate de dag vordert, wordt het alleen maar erger. Alles loopt verkeerd. De wolk wordt alsmaar groter en groter. Hoe zal dit aflopen? Zal de grijze wolk eend opslokken? Kom het zien in De Krakeling!

Wanneer: zondag 16 februari

Waar: KDV de Krakeling, Utrecht

Meer info: website de Krakeling

De grote Utrechtse boekverhuizing

Op zondag 16 februari verhuist de Centrale Bibliotheek Utrecht kinderboeken van de Oudegracht naar de Neude. In maart opent de bibliotheek namelijk haar deuren in het oude postkantoor. Maar al die kinderboeken verhuizen, dat kan de bieb niet alleen! Daarom roept ze alle kinderen in Utrecht op om te helpen met de verhuizing.

Verhuis je mee?

In het kader van de verhuizing van de bibliotheek vinden er de hele dag activiteiten plaats op de Neude en in de bibliotheek aan de Oudegracht. De grote Utrechtse boekverhuizing vindt plaats tussen 10.00 en 12.00 uur. Meld je nu aan, breng je klasgenoten op de been en maak kans op een meet & greet met Janneke Schotveld (bekend van de Superjuffie-reeks) in de klas en andere mooie prijzen!

Wanneer: zondag 16 februari

Waar: Van de Oudegracht naar de Neude, Utrecht

Meer info: website Culturele Zondagen

Wil je meer uitjes? Ga dan naar www.bierenappelsap.nl. Tip: check voor je op pad gaat altijd nog even de website of Facebookpagina van de betreffende organisatie voor eventuele wijzigingen of annuleringen.