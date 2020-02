De leukste weekendtips speciaal voor ouders en kinderen in Utrecht

Bier en Appelsap is een platform voor ouders in de regio Utrecht met tips om met je kinderen op pad te gaan. Bier en Appelsap houdt van horeca, cultuur, natuur en geeft elke week een overzicht van de leukste weekendtips!

Speciaal voor DUIC heeft Bier en Appelsap 5 leuke tips voor het weekend voor je geselecteerd!

Maak je eigen tekenrobot

Zelf tekenen? Je kunt ook een robot bouwen die kan tekenen en kleuren! Laat de Robot bewegen en maak een prachtige tekening. Reserveer van tevoren een plekje via de website van Bibliotheek Utrecht.

Wanneer: vrijdag 21 februari

Waar: Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum, Utrecht

Meer info: website Bibliotheek Utrecht

Voorstelling Prinses op de erwt (4+)

De muzikale prins Laurens zoekt een prinses om mee te trouwen. Maar een échte prinses vinden, blijkt geen makkelijke opgave. Zijn moeder, de koningin, besluit om hem een handje te helpen en nodigt tientallen prinsessen uit in het kasteel. Allemaal brengen ze de mooiste muzikale cadeaus mee. Zoveel dat ze er een heel museum mee kunnen vullen! Een goed begin, maar dat bewijst nog niks. Om er zeker van te zijn dat het echte prinsessen zijn, heeft de koningin een plan: ze verstopt een erwt onder een stapel matrassen van het bed. Want alleen een echte prinses is zó fijngevoelig dat ze door alles heen een erwt kan voelen. Zal Laurens op deze manier zijn echte prinses vinden?

Wanneer: 22 februari t/m 1 maart

Waar: Museum Speelklok, Utrecht

Meer info: website Museum Speelklok

Lente-uitjes: Jeugdtheater in de voorjaarsvakantie

In de voorjaarsvakantie staat er een bomvolle week vol jeugdtheater voor je klaar tijdens festival Lente-Uitjes. Mollen, Rovers, juffen die fikkie stoken met je huiswerk, een diva-moeder, de Gruffalo, kinderen die niet binnen het systeem passen en een mannetje dat uit een theepot klimt. Zomaar wat personages die je kan tegenkomen. Er valt van alles te beleven in maar liefst vijf theaters in de regio Utrecht. Van Amersfoort tot Utrecht en van Leidsche Rijn tot Houten. Ben jij erbij?

Wanneer: diverse data in de voorjaarsvakantie

Waar: diverse theaters in Amersfoort en Utrecht

Meer info: website lente-uitjes

Naar de film bij Kinepolis

Ga gezellig naar Kinepolis Jaarbeurs en beleef de leukste, mooiste en grappigste films in de beste comfort! Welke film wil jij deze voorjaarsvakantie zien? Je kan kiezen tussen Sonic the Hedgehog, Het Wilde Avontuur, Kruimeltje, De Grote Slijmfilm of de animatiefilm Spike en de Magische Steen.

Wanneer: kijk voor tijden en data op de website van Kinepolis

Waar: Kinepolis Jaarbeurs, Utrecht

Meer info: website Kinepolis

Radio Vrijstaat

Reportages maken, verslaggeving, interviewen en presenteren… het komt allemaal aan bod bij het radioprogramma Berichten uit De Vrijstaat. We leren je alle kneepjes van het radiovak. Hoe vertel je een goed verhaal? Wat maakt het spannend? In het radioprogramma Verhalen uit De Vrijstaat neem je de luisteraar mee in jouw zelfgeschreven hoorspel. Met behulp van geluiden, stem acteren en muziek creëer je een nieuwe wereld binnen de muren van onze studio.

Wanneer: 22 en 23, 26 t/m 29 februari en 1 maart

Waar: De Vrijstaat, Utrecht

Meer info: website Radio Vrijstaat

