De leukste weekendtips speciaal voor ouders en kinderen in Utrecht

Bier en Appelsap is een platform voor ouders in de regio Utrecht met tips om met je kinderen op pad te gaan. Bier en Appelsap houdt van horeca, cultuur, natuur en geeft elke week een overzicht van de leukste weekendtips!

Speciaal voor DUIC heeft Bier en Appelsap 5 leuke tips voor het weekend voor je geselecteerd!

Theater & workshop: Stuk! van Lappie Lapstok

In het land van Pendule heeft de koning aan de winterwekker geprutst: blijft het nu altijd winter? Handpop Daan gaat zijn land redden van een seizoenloos bestaan. Lukt het hem? Na de voorstelling kies je uit 1 van de 4 workshops. ‘Stuk!’ kan je je eigen handpop maken, muziek maken, creatieve foto’s nemen voor een green screen in het Lab óf een cadeautje voor je toekomstige zelf maken.

Wanneer: vrijdag 28 februari

Waar: Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum, Utrecht

Meer info: website Bibliotheek Utrecht

Voorstelling Prinses op de erwt (4+)

De muzikale prins Laurens zoekt een prinses om mee te trouwen. Maar een échte prinses vinden, blijkt geen makkelijke opgave. Zijn moeder, de koningin, besluit om hem een handje te helpen en nodigt tientallen prinsessen uit in het kasteel. Allemaal brengen ze de mooiste muzikale cadeaus mee. Zoveel dat ze er een heel museum mee kunnen vullen! Een goed begin, maar dat bewijst nog niks. Om er zeker van te zijn dat het echte prinsessen zijn, heeft de koningin een plan: ze verstopt een erwt onder een stapel matrassen van het bed. Want alleen een echte prinses is zó fijngevoelig dat ze door alles heen een erwt kan voelen. Zal Laurens op deze manier zijn echte prinses vinden?

Wanneer: 22 februari t/m 1 maart

Waar: Museum Speelklok, Utrecht

Meer info: website Museum Speelklok

Landelijke sterrenkijkdagen

Extra lang sterren kijken tegen een gereduceerde prijs! Speur de hemel af naar planeten en satellieten en leer sterrenbeelden herkennen tijdens de extra lange Sterrenkijkavonden op Sonnenborgh. Tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen is Sonnenborgh met korting geopend. Reserveren is niet nodig, ga gewoon langs! Sonnenborgh is open tussen 19.00 en 23.00 uur.

Wanneer: 28 en 29 februari

Waar: Museum Sonnenborgh, Utrecht

Meer info: website Sonnenborgh

Roos & Ariadne (8+)

Sinds haar moeders zijn gescheiden woont Roos in een nieuw huis en dat is beyond stom. De muren stinken naar verf en alles is vreemd. En nu zijn ze ook nog van plan om Spikkel weg te doen!? Maar Roos wordt niet boos, want zo zit ze niet in elkaar. In haar nieuwe kamer vindt Roos een rode draad. Ze volgt de draad en komt in een doolhof terecht. Daar ontmoet ze Ariadne.

Wanneer: 29 februari t/m 15 maart

Waar: Berlijnplein 526, Utrecht Leidsche Rijn

Meer info: website Nieuw Utrechts Toneel

Sticks (4+)

HOE KLINKT OER? In Sticks ontdek je samen met de vier virtuoze slagwerkers van Percossa hoe je kunt praten zonder een woord te zeggen. Hoe je muziek kunt maken zonder muziekinstrumenten en hoe je je oren kunt openen voor geluiden die je nog nooit hoorde, zoals het ritme van vuur, musicerende dieren en spannende klanken uit de natuur. Een percussieconcert vol humor, van vier oer-nette mannen die misschien wel niet zo beschaafd zijn als ze doen voorkomen.

Wanneer: zondag 1 maart

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Meer info: website TivoliVredenburg

Wil je meer uitjes? Ga dan naar www.bierenappelsap.nl. Tip: check voor je op pad gaat altijd nog even de website of Facebookpagina van de betreffende organisatie voor eventuele wijzigingen of annuleringen.