De leukste weekendtips speciaal voor ouders en kinderen in Utrecht

Bier en Appelsap is een platform voor ouders in de regio Utrecht met tips om met je kinderen op pad te gaan. Bier en Appelsap houdt van horeca, cultuur, natuur en geeft elke week een overzicht van de leukste weekendtips!

Speciaal voor DUIC heeft Bier en Appelsap 5 leuke tips voor het weekend voor je geselecteerd!

Kids Weekend: Onward (6+)

Ga naar het Kids Weekend om het avontuur van de twee tiener elvenbroers te bekijken! Niet alleen zie je de film Onward, maar is er in de bioscoop ook van alles te doen. Er zijn allerlei activiteiten voor kinderen, zodat ze (onder meer) lekker kunnen kleuren en knutselen .

Wanneer: zaterdag 7 & zondag 8 maart

Waar: Kinepolis Jaarbeurs, Utrecht

Meer info: website Kinepolis

Café Theater Festival

Het Café Theater Festival vermengt podiumkunsten en cafés tot een plek waar niets is wat het lijkt. Je barkruk wordt ineens een podium en een luidruchtige stamgast blijkt een acteur. Één weekend per jaar vormen kroegen het decor van korte voorstellingen van de aanstormende generatie makers. Er zijn ook voorstellingen geschikt voor kinderen!

Wanneer: donderdag 5 t/m zondag 8 maart

Waar: diverse locaties binnenstad, Utrecht

Meer info: Café Theater Festival

Rondleiding fort Ruigenhoek

Ga mee met de gids van Staatsbosbeheer en ontdek Fort op de Ruigenhoekse Dijk! Het fort is rond 1870 gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De gids vertelt je alles over het fort en hoe de soldaten hier vroeger leefden. Maar ook over de bomen en planten rond het fort, en hoe die een rol speelden bij de verdediging van het fort. Tegenwoordig voelen bijzondere diersoorten zich hier thuis, zoals de das en de ijsvogel.

Wanneer: zaterdag 7 maart

Waar: Fort op de Ruigenhoekse Dijk

Meer info: website Staatsbosbeheer

Roos en Ariadne (8+)

Roos & Ariadne is een stoere voorstelling over liefde in al zijn soorten en maten, geïnspireerd op het mythologische verhaal van De Draad van Ariadne. Een spannend avontuur voor de hele familie: iedereen van 8 tot 108. Sinds haar moeders zijn gescheiden woont Roos in een nieuw huis en dat is beyond stom. De muren stinken naar verf en alles is vreemd. En nu zijn ze ook nog van plan om Spikkel weg te doen!? Maar Roos wordt niet boos, want zo zit ze niet in elkaar. In haar nieuwe kamer vindt Roos een rode draad. Ze volgt de draad en komt in een doolhof terecht. Daar ontmoet ze Ariadne.

Wanneer: zaterdag 7 & zondag 8 maart

Waar: Het NUT, Leidsche Rijn

Meer info: website Het NUT

Dirk Scheele: in Holland staat een huis (2+)

Dirk Scheele zingt al 25 jaar zijn eigen kinderliedjes. Hij schreef er al zo’n vierhonderd, waaronder hits als Lieveheersbeestje, Ik loop als een beer en De fruitshake. Tijd om eens in de geschiedenis te duiken. In dit ‘Groot Meezingfeest voor Jong en Oud’ speelt Dirk samen met een liveband zijn grootste hits en de allerleukste Oudhollandse liedjes, maar dan helemaal op z’n Dirks, zoals Hoofd, schouders, knie en teen in een rockversie en In de maneschijn in een fluisterversie.

Wanneer: zondag 8 maart

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Meer info: website Tivoli

Wil je meer uitjes? Ga dan naar www.bierenappelsap.nl. Tip: check voor je op pad gaat altijd nog even de website of Facebookpagina van de betreffende organisatie voor eventuele wijzigingen of annuleringen.