De leukste weekendtips speciaal voor ouders en kinderen in Utrecht

Bier en Appelsap is een platform voor ouders in de regio Utrecht met tips om met je kinderen op pad te gaan. Bier en Appelsap houdt van horeca, cultuur, natuur en geeft elke week een overzicht van de leukste weekendtips!

Speciaal voor DUIC heeft Bier en Appelsap 5 leuke tips voor het weekend voor je geselecteerd!

SOL prikkelend peuter en kleuterfestival

SOL is een prikkelend festival voor peuters, kleuters en hun families. Voel, ruik, kijk, proef, speel, maak en verwonder je op de zondagochtend. De muziekvoorstelling Strek speelt in de theaterzaal. Daaromheen zijn er allerlei activiteiten te beleven.

Wanneer: zondag 9 februari (9.30 – 13.00 uur)

Waar: Wilde Westen, Cereolfabriek, Utrecht

Meer info: website Het Wilde Westen

Verhaalatelier: Olifant is verliefd (3+)

Ontdek bij het verhaalatelier iedere maand een bijzonder prentenboek. Deze keer lezen we ‘Olifant is verliefd’ van Davide Calli & Alice Lotti. Na het voorlezen knutsel je een kunstwerk speciaal voor Valentijnsdag.

Het verhaalatelier is voor kinderen van 3 t/m 6 jaar. Dit vrolijke voorleesfeest duurt ± een uur. De Bibliotheek probeert de taalontwikkeling van peuters en kleuters door creativiteit te stimuleren.

Na afloop staat er limonade voor je klaar.

Wanneer: 8 en 9 februari

Waar: Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum en Centrale Bibliotheek, Utrecht

Meer info: website Bibliotheek Utrecht

Radio Vrijstaat

Ga naar RADIO VRIJSTAAT en maak jouw eigen podcast. Laat iedereen horen wat jij te vertellen hebt! Reportages maken, verslaggeving, interviewen en presenteren… Hoe vertel je een goed verhaal? Wat maakt het spannend? Met behulp van geluiden, stem acteren en muziek creëer je een nieuwe wereld binnen de muren van de studio.

Wanneer: 8 en 9 februari

Waar: De Vrijstaat, Utrecht

Meer info: website Radio Vrijstaat

Dirk Scheele: In Holland staat een huis (2+)

In een groot meezingfeest voor jong en oud speelt Dirk Scheele de allerleukste Oudhollandse liedjes, maar dan natuurlijk helemaal op z’n Dirks. Dirk steekt grote Oudhollandse hits als ‘Ik zag twee beren’, ‘Op een grote paddenstoel’, ‘Cowboy Billie Boem’ en ‘Helikopter’ in een heel nieuw jasje. Wat dacht je van ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ in een swingende funk- en ska-versie en ‘In de maneschijn’ in een fluisterversie? Met ieder liedje gebeurt wel iets leuks en verrassends.

Wanneer: zondag 9 februari

Waar: Podium Hoge Woerd, de Meern

Meer info: website Podium Hoge Woerd

Gluren bij de Buren

Op zondag 9 februari 2020 worden huiskamers door de hele gemeente omgetoverd tot tijdelijke podia voor lokaal talent. Het Perzisch tapijt wordt tot podium gebombardeerd en de hoekbank tot tribune. Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn er optredens van rapformaties tot theatermakers en van cabaretiers tot 30-koppige koren. Kortom, voor ieder wat wils en ook nog eens gratis toegankelijk.

Wanneer: zondag 9 februari

Waar: Diverse huiskamers in Utrecht

Meer info: website Gluren bij de Buren

Wil je meer uitjes? Ga dan naar www.bierenappelsap.nl. Tip: check voor je op pad gaat altijd nog even de website of Facebookpagina van de betreffende organisatie voor eventuele wijzigingen of annuleringen.