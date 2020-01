De leukste weekendtips voor ouders en kinderen in Utrecht

Bier en Appelsap is een platform voor ouders in de regio Utrecht met tips om met je kinderen op pad te gaan. Bier en Appelsap houdt van horeca, cultuur, natuur en geeft elke week een overzicht van de leukste weekendtips!

Speciaal voor DUIC heeft Bier en Appelsap 5 leuke tips voor het weekend voor je geselecteerd!

Ontdek het racemonster in jezelf bij de Kartfabrique!

Wist je dat bijna alle Formule 1 coureurs beginnen in de kartsport? De Kartfabrique in Utrecht heeft al een aantal veelbelovende talenten gecoacht. Ben je benieuwd of er in jouw kids een racemonster schuilt? En hebben ze dat misschien wel van jou? Ontdek het zelf, maar er is meer! Nadat je een drankje hebt gedaan in Grand Café het Ketelhuis kan je vriend en vijand verslaan in de lasergame arena of ontsnappen uit Prison Island.

Wanneer: de hele kerstvakantie

Waar: Kartfabrique, Utrecht

Meer info: website Kartfabrique

Meneertje Meer (3+)

‘Meneertje Meer’ gaat over een Meneertje dat steeds meer wil en steeds meer neemt. Hij maakt uiteindelijk zelfs meer Meneertjes van zichzelf. Maar die Meneertjes willen ook meer en meer. De wereld raakt overspoeld door Meneertjes. Het zijn er zoveel dat Meneertje Meer erachter komt dat hij eigenlijk niets meer wil.

Wanneer: vrijdag 3 januari

Waar: Podium Hoge Woerd, de Meern (Winterkost)

Meer info: website Podium Hoge Woerd

Muzikale voorstelling: De tovenaar van het witte orgel

Ga naar het vorstelijke sprookje over vriendschap en de betoverende kracht van muziek! De Groothertogin van een piepklein landje is gek op muziek. Daarom heeft ze het mooiste muziekinstrument ter wereld laten bouwen: een orgel waarin een heel orkest verborgen zit. Het liefst zou ze de hele dag niets anders doen dan luisteren naar de prachtige muziek. Of, beter nog, zelf muziek maken. Maar dat valt nog niet mee. Gelukkig is er één iemand die ermee kan toveren…

Wanneer: 2 t/m 5 januari

Waar: Museum Speelklok, Utrecht

Meer info: website Museum Speelklok

Wintersfeer op Geertje’s Hoeve

Ga je ook genieten van de winter op de boerderij? Er zijn heel veel activiteiten: marshmallows roosteren boven het kampvuur, een winterspeurtocht, kerst knutsels, varkens borstelen, en nog veel meer. Ook is het restaurant open en is er huisgemaakte warme chocolademelk, een glas warme glühwein, heerlijke pannenkoek met warme appelcompote of een kop huisgemaakte erwtensoep.

Wanneer: 21 december t/m 5 januari (1e kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten)

Waar: Geertje’s Hoeve, Haarzuilens

Meer info: website Geertje’s Hoeve

Kerstival voor de hele familie!

Bezoek in de kerstvakantie met je familie Kerstival! In het Catharijneconcent is van alles te zien en te beleven. Ga op pad met de ezel, bewonder de mooiste kerststallen en kom al spelend meer te weten over Kerstmis, het gezelligste feest van het jaar. Kerstival is vooral geschikt voor kinderen van 2 tot 8 jaar. Ga je langs? Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de kassa.

Wanneer: 21 december t/m 5 januari

Waar: Museum Catharijneconvent, Utrecht

Meer info: website Catharijneconvent

Wil je meer uitjes? Ga dan naar www.bierenappelsap.nl. Tip: check voor je op pad gaat altijd nog even de website of Facebookpagina van de betreffende organisatie voor eventuele wijzigingen of annuleringen