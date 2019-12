De leukste weekendtips voor ouders en kinderen

Bier en Appelsap is een platform voor ouders in de regio Utrecht met tips om met je kinderen op pad te gaan. Bier en Appelsap houdt van horeca, cultuur, natuur en geeft elke week een overzicht van de leukste weekendtips!

Speciaal voor DUIC heeft Bier en Appelsap 5 leuke tips voor het weekend voor je geselecteerd!

Kerstvakantie in het Universiteitsmuseum

Tijdens de wintermaanden is het buiten steeds langer donker. Kom naar het Universiteitsmuseum en ontdek de wetenschap in het donker. Ga op onderzoek uit met je eigen schaduw, ontdek hoe dieren slapen en kom alles te weten over nachtdieren tijdens de minirondleiding.

Wanneer: 21 december t/m 5 januari

Waar: Universiteitsmuseum, Utrecht

Meer info: website Universiteitsmuseum

Kerstkijkavond op Sonneborgh: (7+)

Ruim tweeduizend jaar geleden volgden de drie wijzen uit het Oosten de ster van Bethlehem tot ze bij het kerstkind kwamen. Wat was de ster van Bethlehem? Een natuurverschijnsel of toch een wonder? Kom erachter in het kerstverhaal op Sonnenborgh. Daarnaast zijn er natuurlijk veel sterren te bekijken: door de telescopen of in het planetarium.

Wanneer: zaterdag 21 december

Waar: Museum Sonnenborgh, Utrecht

Meer info: website Sonnenborgh

Verhaalatelier: Doe als Andy en Terry en bouw je eigen kleine boomhut (7+)

Wat een mazzelaars, die Andy en Terry uit ‘De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen’ van Andy Griffiths. Zo’n hut wil toch iedereen! Bij deze workshop ga je aan de slag met je eigen waanzinnige bouwwerk. Kom je boomhut in het klein nabouwen. De workshop is voor kinderen vanaf 7 jaar en duurt ± 60 minuten.

Wanneer: zondag 22 december

Waar: Centrale Bibliotheek, Laboratorium en Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum, Utrecht

Meer info: website Bibliotheek Utrecht

Kerstsfeerdag bij Geertje’s Hoeve

Speciaal voor de winter hebben ze de boerderij in kerstsfeer gezet. Op 22 december vieren ze de winter met de kerstsfeerdagen op de boerderij, er zijn allemaal extra activiteiten zoals proeverijen in de boerderijwinkel, marshmallows roosteren boven het kampvuur, een winterspeurtocht en kerststukjes maken.

Wanneer: zondag 22 december

Waar: Geertje’s Hoeve, Haarzuilens

Meer info: website Geertjes Hoeve

Winterstation in het Spoorwegmuseum

Tijdens Winter Station is er dagelijks een gevarieerd programma met muziek, kinderactiviteiten en lekker eten. Het hele Spoorwegmuseum krijgt een metamorfose, de winterse gezelligheid spat er vanaf. En de grote publiekstrekker is natuurlijk de ijsbaan!

Wanneer: 21 december t/m 6 januari

Waar: Spoorwegmuseum, Utrecht

Meer info: website Spoorwegmuseum

Wil je meer uitjes? Ga dan naar www.bierenappelsap.nl. Tip: check voor je op pad gaat altijd nog even de website of Facebookpagina van de betreffende organisatie voor eventuele wijzigingen of annuleringen.