Deze festivals in Utrecht staan nog wel op de agenda

De festivalzomer in Utrecht is tot op heden nog niet waar liefhebbers op gehoopt hadden, maar er staan nog meerdere evenementen op de agenda. Het is voorlopig nog wel onduidelijk wat wanneer weer is toegestaan, maar onderstaande festivals zijn nog druk bezig met de organisatie. Zijn we een festival vergeten, mail naar [email protected]



Wat: Mout bierfestival

Wanneer: 13, 14 en 15 augustus

Waar: Wilhelminapark

Link: https://moutbierfestival.nl/festivals/wilhelminapark-utrecht

Deze zomer komt Mout voor de eerste keer naar het Wilhelminapark. Hier strijkt het festival neer, in gezelschap van twintig brouwerijen. Iedere brouwerij krijgt een eigen vaste tap en verzorgt daarnaast allerlei speciaalbieren op fles en op blik. Ook kunnen bezoekers op een muziekprogramma rekenen met een brede selectie aan genres: van vergeten hits tot boogie, jazz en wereldmuziek. Behalve speciaalbier zijn er op het festival verschillende activiteiten, zoals tafelvoetballen, bierbrouwdemonstraties en proeverijen

Wat: Festival Strand

Wanneer: 27 en 28 augustus

Waar: Haarrijnse Plas

Link: www.festivalstrand.nl

Met artiesten als Mental Theo, Party Animals, Bløf en The Dirty Daddies verdeeld over twee podia wordt het festival weer een groot feest. Er is ook een Ibiza markt, een foodboulevard en een uitgebreid assortiment wijnen en cocktails in de loungebar met uitzicht.

Wat: Soenda Festival

Wanneer: 28 augustus

Waar: Ruigenhoekse Polder

Link: www.soenda.net/outdoor-festival-utrecht/

Maar liefst zes podia met nationale en internationale artiesten zijn te bezoeken op Soenda. Het festival is ondertussen een vaste prik in Utrecht met vooral veel techno.

Wat: Festival Tweetakt

Wanneer: 26 augustus t/m 19 september

Waar: Fort Ruigenhoek en diverse theaters in Utrecht (SSBU, Theater Kikker, Akademietheater, Het Huis Utrecht, Bibliotheek Neude, ZIMIHC Theater Stefanus en Theaterschool Utrecht)

Link: https://tweetakt.nl

Festival Tweetakt in Utrecht is een kunstenfestival voor iedereen. Met theater- en dansvoorstellingen, muziekoptredens, beeldende kunst, interactieve installaties en meer.

Wat: A State Of Trance Festival

Wanneer: 3 en 4 september

Waar: Jaarbeurs

Link: https://festival.astateoftrance.com/

In februari waren al 55.000 tickets verkocht voor dit feest met het thema Turn the World Into a Dancefloor. Het evenement komt voort uit het radioprogramma met de gelijknamige naam A State of Trance van de Nederlandse dj Armin van Buuren. En zoals de naam al doet vermoeden, is er heel veel trance op het festival.

Wat: Lief Festival

Wanneer: 4 september

Waar: Strijkviertel

Link: www.lieffestival.nl

Het mooie Strijkviertel verandert alweer voor de vijftiende keer in het decor van Lief Festival. Laat je gaan op dampende techno en dans tot de zon onder gaat op de fijnste deep- en techhouse. Altijd uitverkocht, altijd feest.

Wat: HE:LEEN

Wanneer: 4 september

Waar: Rotsoord

Link: www.heleenfestival.nl

Op zaterdag 4 september wordt Rotsoord weer omgetoverd tot festivalterrein, met een hoop muziek, kunst en cultuur én avontuur, ontdekking en verwondering. Locaties waar het festival dit jaar plaatsvindt — naast De Helling, LE:EN en de openbare ruimte op Rotsoord — zijn Klein Berlijn, Taplokaal Gist, DAAR, Kwestie van Smaak, Camping Ganspoort, WT Urban Kitchen, HKU Pastoe Fabriek, Tafelboom en Kinderboerderij Nieuw-Rotsoord.

Wat: Smeerboel Festival

Wanneer: 11 september

Waar: Grasweide bij Papendorp

Link: www.smeerboel.nl

Ook op Smeerboel Festival een hoop techno, maar vergeet ook niet de Tante Joke Karaoke Band, The Partysquad en Jody Bernal. De organisatie schrijft zelf: “Al jarenlang dé plek waar we samen met de meest uiteenlopende artiesten, een knettergekke randprogrammering en flitsend feestgedruis heel Utrecht uit zijn plaat laten gaan.”

Wat: Central Park Festival

Wanneer: 18 en 19 september

Waar: Park Transwijk

Link: www.centralparkfestival.nl

Naast de vele technofestivals is er natuurlijk ook nog het popfestival van Utrecht, Central Park. Met namen als Kensington, Krezip, Snelle, De Staat en Kraantje Pappie.

Wat: WTF Utrecht (Whisky Tasting Festival)

Wanneer: 18 september

Waar: Werkspoorkathedraal

Link: https://wtfishappening.nl/

De voorgaand edities van WTF waren steeds uitverkocht en daarom is er nu gekozen voor een grote locaties. Bezoekers kunnen zich laven aan honderden whisky’s en andere dranken als rums, gins, jenevers en voor het eerst ook bieren. Natuurlijk is er ook muziek en zijn er verschillende foodtrucks. Naast de vele stands en barretjes zijn er ook speciale tours te volgen, een waar genot gaat het worden.

Wat: By the Creek

Wanneer: 18 en 19 september

Waar: Middelwaard (Vianen)

Link: www.bythecreekfestival.com

Voor het eerst vindt dit festival in de vorm van een weekender plaats. In plaats van 1 dag nu 2 dagen genieten. Met vijf muzikale area’s verdeeld over idyllisch gelegen stages, maar met ook genoeg ruimte om heerlijk achterover te leunen op de oevers van The Creek, kunnen bezoekers de drukte van de stad achter zich laten en samen het betere leven in dansen. Verwacht wederom de beste house en techno acts en bekende R&B en hiphop namen.

Wat: HRFST

Wanneer: 2 oktober

Waar: Fort Vechten (Bunnik)

Link: https://www.hrfst.nl/

De zomer achtergelaten is dit een van de laatste festival van het seizoen. In de authentieke barakken en bunkers van het intieme Fort Vechten kunnen bezoeken zich te goed doen aan flinke bassen en donkere bieren. Knisperende vlammen en fijn gezelschap zorgt dat het kleurrijkste seizoen met open armen wordt ontvangen.