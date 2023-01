Deze theatervoorstellingen staan er voor 2023 op de agenda in Utrecht

De decembermaand, voor velen toch wel de ‘maand van de uitstapjes’, ligt alweer even achter ons. Desondanks zijn er alweer mooie theatervoorstellingen aangekondigd voor de komende maanden. Wat er in Utrecht zoal op de agenda’s staat, dat hebben we hier op een rijtje gezet.

Joy Enjoy Joy – WArd/waRD

Choreografe Ann Van den Broek brengt met ‘Joy Enjoy Joy’ een ode aan de levensvreugde. Acht dansers, gekleed in vrolijke kleuren, vieren het leven in deze energieke voorstelling vol opzwepende muziek. Tegelijk laat het ook de onrust zien van het altijd maar willen genieten. ‘Joy Enjoy Joy’ geeft je energie én iets om over na te denken. Om het feest compleet te maken is er een afterparty met dj.

20 januari in Stadsschouwburg Utrecht

De Gabber Opera – Urland

Performancecollectief URLAND scheert de koppen kaal en maakt een hardcore trip voor iedereen die smacht naar een theatrale uitspatting. De Gabber Opera is geïnspireerd op ‘De Bacchanten’ van Euripides, en laat de tijdloze hang van de mens naar verdoving en extase zien. In een door God verlaten landschap zien we vier kale nimfen die in de roes vinden wat ze kwijt waren, en kwijtraken wat van hen was. Een Groot Verhaal over het ritueel, de roes, en het allesverslindende Niets.

26 januari door TivoliVredenburg, uitvoering in Stadsschouwburg

Club Lam – Rubens meisjes

Drie twistende naaktmodellen wachten om geportretteerd te worden. Het vierde model laat op zich wachten. Wanneer de vrouwen na verloop van tijd de gruwelijke reden van haar afwezigheid ontdekken, maakt de onenigheid tussen hen ruimte voor toenadering. Rubens meisjes weten steeds opnieuw te verrassen met hun humor en strijdbaarheid. Ze flirten met figuren uit de geschiedenis om nieuwe teksten en voorstellingen te maken die luchtig en pijnlijk tegelijkertijd zijn.

26, 27 en 28 januari in Theater Kikker

Zarah Bracht/Theater Rotterdam – Being wrong and how to admit it

Het spijt me. I regret. Ich bedauere. Je suis profondément désolé. Zo zelden en moeilijk rollen die woorden uit de monden van politici en bedrijfsleiders. Kirsten Mulder speelt een politica die sorry moet zeggen. Inmiddels een nog bekender gegeven dan toen de voorstelling drie jaar geleden gemaakt werd. Als toeschouwer ga je haar haten, van haar houden, om haar lachen, haar begrijpen.

2 februari in Theater Kikker

POPpulisme – Het Filiaal theatermakers

Hoe leg je kinderen uit dat het belangrijk is om altijd zelf te blijven nadenken? Met ‘POPpulisme’ maakt Het Filiaal een voorstelling over hoe één persoon een heel volk naar zijn hand zet. Hij beschuldigt een groep van het stelen van de zon. En als je in de schaduw woont, klinkt dat misschien aannemelijk. Maar is het ook waar?

4 en 5 februari in Stadsschouwburg Utrecht

De Kersenvla – Abattoir Fermé

Abattoir Fermé is eindelijk weer terug! Het is een heel erg late nacht – of mogelijk een heel erg vroege ochtend – in 1905. Een gevierde ballerina, een Nederlandse acteur en de grande dame van het Russische theater komen samen om te repeteren. Dat blijkt, euh, moeilijk. Abattoir Ferme staat garant voor vreemd, kleurrijk theater uit Vlaanderen. Al lang een graag geziene gast in Kikker.

23 en 24 februari in Theater Kikker

Who’s Tupac? – Jr.cE.sA.r

‘Who’s Tupac’ brengt een ode aan de legendarische hiphopster die muziek als medium gebruikte om te strijden tegen ongelijkheid. De voorstelling is als een talentenjacht: vier jonge kandidaten gaan de strijd aan met elkaar en ze zijn bereid tot het uiterste te gaan. Wie wordt de nieuwe Tupac?

15 maart in Stadsschouwburg Utrecht

We wear our wheels with pride and slap our streets with color – Moving Into Dance Mophatong Company | Robyn Orlin

De Zuid-Afrikaanse Robyn Orlin liet zich voor deze voorstelling inspireren door trotse Zulu-mannen die met hun felgekleurde riksja’s veelal witte mensen vervoeren, en de waardigheid waarmee zij hun werk doen. In haar wervelende choreografie zien we jonge dansers strijden voor gelijkheid.

20 maart in Stadsschouwburg Utrecht

Amos Ben Tal/OFF Projects – Interval Performance Lecture

Hoe informeert de ruimte het lichaam? Hoe informeert het lichaam de ruimte? En hoe kunnen de twee in symbiose op elkaar inwerken? Speciaal voor Kikker maakte deze dansmaker een dansvoorstelling, lezing en kunstinstallatie in één. In een bijzonder kunstwerk dat flirt met architectuur leert Amos ons hoe ons lichaam beweegt en reageert op de ruimte om ons heen.

23 en 24 maart in Theater Kikker

Jihad van Liefde – Mohammed Azaay & Amsterdams Andalusisch Orkest

Op basis van het gelijknamige boek vertelt dit stuk het verhaal van een man die zijn vrouw verliest bij de terreuraanslagen in Brussel. Hij laat zich niet meeslepen in de storm van haat die daarop volgt, maar kiest voor verzoening, liefde en medemenselijkheid. Aangrijpend én inspirerend.

18 en 19 april in Stadsschouwburg Utrecht

Rust in je hoofd – Michael Pilarczyk

Hoe kan het zijn dat we leven in een van de meest welvarende gebieden ter wereld en niet happy zijn? Waar komen die honderdduizenden burn-outs vandaan? Waarom zijn we te druk met van alles en hebben we geen tijd om te genieten van het leven? In Rust in je hoofd vertelt Michael Pilarczyk over levenskunst. Een inspirerend theaterprogramma over bewustzijn en zelfinzicht, afgewisseld met korte geleide meditaties en muziek.

15 mei in Beatrix Theater

Nieuwe Dromen – Alex Roeka

In zijn theatervoorstelling NIEUWE DROMEN, naar het gelijknamige album/boek dat in februari 2022 uitkwam, zingt en vertelt Alex Roeka over de bitterzoete zindering van de liefde, de troostende poëzie van de schaduwkant, de opwindende zoektocht naar hoe het is, de schoonheid en kracht van de natuur, de indringende stem van het verleden, het gevoel van belangeloze vrijheid dat ontstaat in de onthechting en de louterende terugkeer naar het land van de jeugd.

1 juni in TivoliVredenburg