Dit is er dinsdag (toch nog) te doen tijdens Koningsdag in Utrecht

Ook dit jaar geen grote feesten en hossende mensenmassa’s op Koningsdag, maar dat betekent niet dat er niks te doen is in de stad. In verschillende Utrechtse wijken, maar ook online, worden dinsdag activiteiten georganiseerd die toch een beetje het oranjegevoel oproepen. DUIC licht er een paar uit.

Virtuele feestjes

Geen podia in de stad betekent niet dat er geen feestjes zijn. Via een speciale Koningsdagwebsite kan iedereen namelijk naar de virtuele vrijmarkt en vanuit huis drie podia bezoeken: er is een stream van Dikke Dries, UVSV organiseert een online kinderdisco en de studenten van de Woolloomooloo hebben stream BEAT-RIX.

Stream Dikke Dries

Wie inschakelt bij de stream van Dikke Dries ziet om 13.45 uur de officiële opening door Ronald van Maldegem, voorzitter van het Oranje Comité Utrecht en kan vervolgens los met verschillende dj’s, zoals dj Kans & Loos, Kitsch ’n Crew en dj Jos. Verder zijn er optredens van BENR, de Tante Joke Karaoke Band, Henk van Dissel en de Leuk dat je d’r bent band.

Stream BEAT-RIX

De studenten van de Woolloomooloo kunnen ook dit jaar niet hun festival organiseren op het Janskerkhof, maar ze zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Vanaf 14.00 uur kan Utrecht via stream BEAT-RIX namelijk meegenieten van optredens die zijn opgenomen op unieke locaties. Dansen in je woonkamer dus, met Charleon, Chiquago, M-ACE en Deepend.

Stream UVSV/NVVSU

Op de stream van UVSV/NVVSU is het al vanaf 12.00 uur feest. Voor alle Utrechtse kinderen welteverstaan. Tijdens de kinderdisco kan er gedanst worden op de grootste hits en er is ook nog een quiz. De kinderdisco duurt tot 18.00 uur.

Virtuele vrijmarkt

Natuurlijk mag ook de vrijmarkt op Koningsdag niet ontbreken. De VVV heeft daarom een website opgezet met allerlei Utregse producten van lokale makers. De spullen zijn gelijk online te bestellen. Van Utregse sokken en T-shirts, tot een kwartspel en nijntjes.

Activiteiten door heel Utrecht

Wie tijdens Koningsdag ook even een frisse neus wil halen, kan in de stad terecht voor verschillende activiteiten. Stichting EX organiseert bijvoorbeeld een route langs Utrechtse tuinen. Een alternatief voor de vrijmarkt eigenlijk, want in de tuinen zijn kunstwerken van opkomende kunstenaars te vinden.

Wie liever opdrachten doet en meer te weten wil komen over Utrecht kan bij Café Willem terecht. In de tas die je bij de route krijgt, zitten elf enveloppen met opdrachten en weetjes over Utrecht. Huisgemaakte snacks zijn meegeleverd.

Activiteiten in de wijken

Ook in de Utrechtse wijken is genoeg te doen. In De Meern is een wedstrijd stoeptekenen voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. De jury beslist daar om 14.30 uur wie er met de prijzen vandoor gaat.

In Hoograven zijn dinsdag fotowedstrijden en puzzeltochten, waarmee ook prijzen zijn te winnen. In Oog in Al worden de kinderen in de wijk opgeroepen om tussen 10.00 en 13.00 uur oudhollandse spelletjes te organiseren op de stoep van hun huis.

Alle activiteiten die dinsdag georganiseerd worden zijn te bekijken via deze website. De livestreams van Dikke Dries, Woolloomooloo en UVSV/NVVSU zijn vanaf 12.00 uur hier te vinden.