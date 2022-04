Dit is er met Koningsnacht en -dag te doen in Utrecht

Koningsnacht en -dag staan weer voor de deur en natuurlijk is er dit jaar weer veel te beleven in Utrecht. Na twee jaar afwezigheid kunnen tienduizenden bezoekers weer naar de binnenstad komen om te struinen over de vrijmarkt en te dansen bij een van de vele podia op de pleinen van de stad. Maakte corona in 2020 van Koningsdag nog woningsdag, en in 2021 kon er evenmin iets georganiseerd worden, dit jaar kunnen allen remmen weer los. DUIC zet op een rij wat er allemaal te beleven is in de binnenstad van Utrecht, zowel op dinsdag 26 april Koningsnacht als op woensdag 27 april wanneer het eigenlijk pas echt Koningsdag is.

Vrijmarkt Binnenstad

De vrijmarkt is natuurlijk hetgeen wat Koningsdag ook echt Koningsdag maakt. De kleedjesmarkt is van dinsdag 26 april 18.00 uur tot woensdag 27 april 18.00 uur en gaat inderdaad 24 uur lang door. Wel is er een ‘stille periode’, op 27 april van 01.00 uur ‘s nachts tot 11.00 uur ’s morgens mag er geen overlast veroorzaakt worden voor omwonenden. Twee plekken in de stad zijn speciaal gereserveerd voor kleedjesverkoop door kinderen. Dit zijn het Nijntjepleintje en de Van Asch van Wijckskade. Goed om te weten, formeel is de Vrijmarkt alleen bedoeld voor particulieren. Het is dus niet de bedoeling om als handelaar je koopwaar aan te beiden. Dit jaar is er geen kindervrijmarkt in het Lepelenburg.

Feesten op pleinen – geen entree

Beat-Rix Festival

Wat: Traditioneel een van de meest drukbezochte feesten, met vooral heel veel studenten. Verschillende artiesten en dj’s zullen er optreden. Met muziek van house tot disco wordt ervoor gezorgd dat er uren gedanst kan worden.

Waar: Janskerkhof

Koningsnacht: 18.00 – 01.00 uur

Koningsdag: 12.00 – 18.00 uur

Dutch Kings

Wat: Hier op een van de grootste pleinen van de stad verzamelen veel Nederlandse artiesten. Er zal dus vast een keer polonaise gelopen worden. De presentatie is onder meer in handen van Toni Peroni. Er komen artiesten als Lange Frans, Danny Temming, Henk Dissel, Barry Fest en nog veel meer.

Waar: Vredenburgplein

Koningsnacht: 18.00 – 01.00 uur

Koningsdag: 12.00 – 18.00 uur

Koning Puur

Wat: Naast het icoon van Utrecht kunnen bezoekers losgaan op muziek als dance en techhouse. Met namen als Fabian Gulzar, Wacko, Gasparo, DJ Jims, Jones, Youmi, Milo en Rai zullen de beats over het hele plein te horen zijn.

Waar: Domplein

Koningsnacht: 18.00 – 01.00 uur

Koningsdag: 12.00 – 18.00 uur

Maximalia Festival

Wat: Op het Janskerkhof wordt niet één, maar meerdere festivals georganiseerd. Eigenlijk is de hele binnenstad sowieso een groot feest. Aan de cafézijde van het plein wordt een oranje paradijs georganiseerd met dj’s die vooral hits draaien. Dit feest wordt georganiseerd door onder meer Hofman, Café ’t Pakhuis en De Jans Bar.

Waar: Janskerkhof

Koningsnacht: 18.00 – 01.00 uur

Koningsdag: 12.00 – 18.00 uur

Fuck corona – Leve de Koning

Wat: Op het plein dat bekendstaat als het Ledig Erf – eigenlijk ligt die straat honderd meter verderop – is het ook twee dagen feest. De lokale horeca trekt samen op en heeft onder meer partyband De Leuk Dat Je D’r Bent Band weten te strikken. Op Koningsdag is er vanaf 11.00 uur een KIDZ-DJ disco show en daarna treedt Naald & Kraak op. Dans en geniet van vintage 50’s, 60’s en 70’s grooves!

Waar: Ledig Erf

Koningsnacht: 18.00 – 01.00 uur

Koningsdag: 11.00 – 18.00 uur

Stadshuisplein

Wat: Er gaat iets gebeuren op het Stadshuisplein, maar zo ver de redactie van DUIC heeft kunnen uitzoeken is er geen website of pagina beschikbaar met veel informatie. Gelukkig had Utrecht Marketing wel nog wat info: ‘Of je nu van pop, nederpop, jazz of soul houdt, hier gaan je voetjes zeker van de vloer.’ Er komen optredens van Pure Energie, Boubadioup, The Green Monkeys en Weekend Warriors.

Waar: Stadshuisplein

Koningsnacht: 18.00 – 01.00 uur

Koningsdag: 12.00 – 18.00 uur

Horeca en podia

Ook in de horeca en verschillende podia van de stad is er een hele hoop te doen. Bepaalde feestjes, zoals Pop-O-Matic in TivoliVredenburg, zijn al uitverkocht en we kunnen ook niet alles benoemen. Maar hieronder een kleine selectie.

Bij De Nijverheid wisselen verschillende dj’s elkaar af tijdens Koningsnacht. Deze dansavond begint om 20.00 uur en kaartjes kosten 12,50 euro. “Deze muzikale Koningsnacht bij de Nijverheid wordt er een om in te lijsten.”

Bij Café Averechts wordt zowel Koningsnacht- als dag gevierd. Op Koningsnacht openen de deuren om 18.00 uur en op Koningsdag kunnen mensen al vanaf 12.00 uur bij het café aan de Lijsterstraat terecht. Op deze twee dagen treden er maar liefst 14 bands op en één dj.



Bij Café Stathe is het feestje op Koningsdag niet alleen binnen, maar ook buiten voor de deur. Buiten begint het programma om 18.00 uur en dat duurt tot 22.00 uur. Er staat en tap en ook is er muziek. Zodra het buiten is afgelopen gaat men naar binnen, waar het feestje tot 01.00 uur doorgaat.

Ook bij dB’s wordt Koningsnacht- en dag gevierd. Tijdens Koningsnacht staan verschillende dj’s achter de draaitafel. “Dat wordt chaos. Verwacht naast de gebruikelijke new wave, punk, metal en eighties ook genoeg meuk om er een mooi feestje van te maken.” Dit evenement duurt van 23.00 tot 03.00 uur en is gratis te bezoeken.

Op Koningsdag wordt bij dB’s het Big Ass Metal Fest georganiseerd. Onder de noemer ‘Kontour de France’ staan vier bands op het programma. Dit evenement begint om 19.00 uur en duurt tot en met 23.00 uur. Tickets kosten 9,00 euro.

Praktische zaken

Auto’s

In het vrijmarktgebied geldt vanaf dinsdag 26 april 15.00 uur tot woensdag 27 april 23.00 uur een parkeerverbod. Het gebied is dan afgesloten voor verkeer. Dit is om plaats te maken voor de kleedjesverkoop. Auto’s die blijven staan, kunnen op dinsdag 26 april vanaf 15.00 uur worden weggesleept. Automobilisten mogen de rest van de binnenstad – alles binnen de singels – vanaf dinsdag 26 april 16.00 uur tot woensdag 27 april 23.00 uur alleen uitrijden, maar niet inrijden.

Openbaar Vervoer

Het scheelt dat Utrecht goed bereikbaar is met het ov, want met de auto is het niet altijd ideaal. Goed om te weten dat na afloop van Koningsnacht, de nacht van 26 op 27 april, vervoerders U-OV en Syntus nachtbussen laten rijden van Utrecht naar allerlei plaatsen in de regio. De laatste bussen rijden tot ongeveer 04.00 uur in de nacht. In tegenstelling tot andere jaren rijden er geen lokalen bussen binnen Utrecht zelf. Inwoners zijn dus vooral op de fiets aangewezen. Op Koningsdag geldt er een dienstregeling als op een zaterdag. In Utrecht, maar ook in allerlei andere plaatsen in de regio, zijn er wegafsluitingen in verband met de festiviteiten. Het kan dus voorkomen dat de bus een omleiding moet rijden. Vervoerders adviseren daarom om een reisplanner te raadplegen.

