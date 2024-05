Dit is er te doen op Bevrijdingsdag in Utrecht

Op zondag 5 mei is het Bevrijdingsdag. Heel Nederland viert op deze dag de vrijheid. Ook in Utrecht is er van alles te doen en te beleven. DUIC zet de activiteiten op een rij:

Bevrijdingsfestival Utrecht

Waar: Park Transwijk

Wanneer: zondag 5 mei, 12:30 uur

Prijs: gratis

Zoals altijd wordt Bevrijdingsdag ook dit jaar groots gevierd in Park Transwijk. Met twee podia, een kinderfestival en een foodcourt kun je de hele middag en avond op het festival terecht. De deuren gaan om 12:30 uur open, waarna je kunt luisteren naar optredens van Bankzitters, DeWolff en Claude. De deuren sluiten om 22:15 uur en de laatste act is om 23:00 uur afgelopen. Nog zin om door te feesten? Ga dan naar de officiële afterparty in TivoliVredenburg.

Bekijk het blokkenschema hier.

De After

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zondag 5 mei, 22:30 uur

Prijs: 5 euro

Na Bevrijdingsfestival Utrecht nog niet uitgefeest? Ga dan naar De After bij TivoliVredenburg. Dans tot diep in de nacht op de elektronische muziek van Nèna, Passion DEEZ en Tsepo. De deuren openen om 22:30 uur.

Vrijhaven Festival

Waar: De Nijverheid

Wanneer: zondag 5 mei, 13:00 uur

Prijs: 14.50

Ook de Nijverheid is dit jaar weer van de partij! Met Vrijhaven Festival organiseren zij een feest in het hele gebied van de Nijverheid, van BOOT122 tot de kunstkade. Op het muzikale programma staan onder andere Great Joy, Van Tastik, Selma Peelen, Throwing Bricks en Idle Thumbs. Maar je kunt ook genieten van exposities, workshops en theater. De deuren openen om 13:00 uur.

Bibliotheek Neude

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: zondag 5 mei, 13:00 uur

Prijs: gratis

Het Bevrijdingsfestival Utrecht organiseert samen met diverse Utrechtse partners een uitgebreid programma in Bibliotheek Neude. Tussen 13:00 en 17:00 uur worden lezingen, masterclasses en workshops gegeven. Daarnaast worden wandelingen aangeboden en staat er een uitgebreid filmprogramma klaar.

Bekijk het uitgebreide programma hier.

Vrijheidsmaaltijden

Bibliotheek Neude, 13:00 uur

Berlijnplein, 11:45 uur

ZIMIHC Stefanus, 17:30 uur

Door heel het land vinden op zondag 5 mei vrijheidsmaaltijden plaats. Van klein tot groot, van ontbijt, lunch of diner. Ook in Utrecht vinden vrijheidsmaaltijden in Utrecht plaats. Deze zijn gratis, maar reserveren van tevoren is verplicht.

Vrijheidscolleges Live: een talkshow over vrijheid

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zondag 5 mei, 20:00 uur

Prijs: gratis

De talkshow Vrijheidscolleges Live! is inmiddels een vast programmaonderdeel van Bevrijdingsfestival Utrecht. Dit jaar gaan oud-politica Hedy d’Ancona, politiek adviseur Devika Partiman en actrice Ayla Çekin Satijn onder leiding van schrijver en programmamaker Sophia Blyden met elkaar in gesprek over vrijheid en vrouwenrechten. In samenwerking met FOTODOK wordt tijdens de avond bijpassende beeldmateriaal van fotografen over de hele wereld laten zien.