Dit weekend eropuit in Utrecht: Lentebock Festival, Culturele Zondag en Pop College Tour

Het is bijna weekend en de zon schijnt, dus dat zijn twee goede redenen om er de komende dagen op uit te trekken. Naar het Janskerkhof bijvoorbeeld, waar meer dan twintig brouwerijen hun lentebockjes schenken op het Lentebock Festival. Maar ook op andere plekken in Utrecht is weer van alles te doen: Pop College Tour in EKKO, het Kaboom Animation Festival… En Culturele Zondag is terug van weggeweest!

Culturele Zondag: MOVE

Waar: diverse locaties in Utrecht

Wanneer: zaterdag 26 en zondag 27 maart

Prijs: gratis

De eerste Culturele Zondag van het jaar staat helemaal in het teken van street culture; alle kunstvormen die ontstaan op de straat. Graffiti is het imago van puur vandalisme ontstegen en geldt soms zelfs als kunst. Skateboarden is inmiddels een olympische sport en hiphop zien we steeds vaker op de podia in de stad. Tijdens deze Culturele Zondag presenteren alle kunstvormen zich; stijlen worden gemixt en er zijn battles, theater, dansers, workshops, graffiti en muziekoptredens. Maak kennis met deze nieuwe generatie dynamische makers! Meer informatie is te vinden op culturelezondagen.nl.

Lentebock Festival Utrecht

Waar: Janskerkhof

Wanneer: vrijdag 25 tot en met zondag 27 maart

Prijs: 5,50 tot 12,50 euro

De lente is begonnen en hoe kun je dat nou beter vieren dan met een biertje op het Janskerkhof? Het Lentebock Festival biedt uitkomst. Het hele weekend staat het Janskerkhof in het teken van lentebockjes van meer dan twintig verschillende brouwerijen. En dan is er ook nog een muzikaal programma met bandjes, kan er gedanst worden op de plaatjes van Utrechtse dj’s en zijn er leuke theateracts voor extra vermaak. Voor lekker eten kun je terecht bij een van de foodstands. De tickets gaan hard, maar er zijn er nog een aantal beschikbaar.

Maurino

Waar: De Helling

Wanneer: zaterdag 26 maart

Prijs: 14,50 euro

Een moshpit bij een latinconcert? Als Maurino Alarcón op het podium staat, kan álles. Deze Chileense Amsterdammer speelt als geen ander met de energie van het publiek en zijn Spaanstalige lyrics zijn altijd raak. De oud-frontman van TenTemPiés en het brein achter Fiesta Macumba presenteert met Maurino een unieke latinsound die hij zelf Future Latin noemt: reggae drums, jazzy piano en dikke baslijnen. Maurino viert in De Helling zijn albumrelease en de afterparty is van Fiesta Macumba Soundsystem.

Hakken in het Zand – Compromisloos Cabaret

Waar: ZIMIHC theater Wittevrouwen

Wanneer: zaterdag 26 maart

Prijs: 12,50 euro

Hakken in het Zand is een cabaret try-outpodium voor (semi-)professionele cabaretiers. Dit seizoen zijn er verschillende dagen dat er twee of drie cabaretacts te zien en te horen zijn. De cabaretiers testen nieuwe hersenspinsels voor hun avondvullende programma. Afgelopen jaren speelden onder meer Theo Maassen, Wim Helsen, Peter Pannekoek en Yentl en de Boer bij Hakken in het Zand, dus dat is gerust een succesvol concept te noemen. Deze avond verschijnen o.a. Pieter Verelst, Felix Heezemans en José Schuringa op het podium.

Kaboom Animation Festival

Waar: op diverse plekken in Utrecht

Wanneer: maandag 28 t/m woensdag 30 maart

Prijs: wisselend

Van maandag 28 tot en met woensdag 30 maart vindt in Utrecht het Kaboom Animation Festival plaats. Het festival wordt maandag geopend met een gratis visueel spektakel op de Neude: de Japanse kunstenaar Motomichi Nakamura laat je met projecties op de bibliotheek oog in oog staan met de wezens uit sprookjes en mythen, het thema van Kaboom 2022. De dagen daarna zijn verschillende voorpremières te zien in onder meer Pathé Rembrandt en in Bibliotheek Neude kan het publiek genieten van interessante animatie VR-installaties. Woensdag is Familie Woensdag, waarop je films kunt kijken, maar ook kan deelnemen aan workshops of gratis spelen op de animatiemachine Storyscope. En dat is nog maar een kleine greep uit het hele aanbod. Het volledige schema vind je op kaboomfestival.filmchief.com.

Matthäus Passion – J.S. Bach

Waar: Jacobikerk

Wanneer: vrijdag 25 maart

Prijs: 61,90 euro

The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands onder leiding van dirigent Pieter Jan Leusink is specialist in het uitvoeren van Bachs meesterwerk de Matthäus Passion. De authentieke uitvoering wordt dan ook door meer dan 40.000 bezoekers per jaar bezocht en krijgt altijd uitstekende recensies. Wie niet bij de uitvoering op 25 maart kan zijn, heeft nog een tweede kans: op 7 april in de Janskerk.



Pop College Tour

Waar: EKKO

Wanneer: zondag 27 maart

Prijs: gratis

Zes conservatoria en zes poppodia sloegen op initiatief van de ArtEZ Popacademie in Enschede de handen ineen om bands buiten hun eigen stad te laten spelen. Zorgvuldig werden zes bands geselecteerd die in een week van poppodium naar poppodium trekken om zich te presenteren aan een nieuw publiek. Alle bands spelen twintig minuten, om je zo in sneltreinvaart mee te nemen in verschillende genres en energieën. De bands die op de agenda staan: Noa and a band called S.A.M., JOBIM, Lance Priester, Oh Whale, Cloud Cafe en LOE.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.