Dit weekend nieuw designfestival in Utrecht om makers en publiek te lijmen: GLUE

Utrecht krijgt een eigen designfestival. Het uit Amsterdam overgewaaide GLUE Festival vindt van 9 tot en met 11 mei voor het eerst plaats in onze stad. Drie dagen lang kunnen ontwerpers elkaar ontmoeten en worden de deuren opengegooid voor het publiek.

GLUE is in Amsterdam wellicht een bekende naam, maar in Utrecht moet het nog landen. Wanneer Initiatiefnemers Laurens Deuling, Giulia Dunes en Joost Gijzel de organisatie van het festival belden om GLUE Utrecht op te zetten reageerden ze meteen positief.

De initiatiefnemers willen dat design in Utrecht meer zichtbaar wordt, want er zou genoeg talent aanwezig zijn. “Maar er was nog geen groot podium voor in de stad. Daarom is dit het juiste moment om met het festival te beginnen, er is honger naar design in Utrecht.”

Het designfestival moet meer worden dan alleen een podium om design te tonen. GLUE wil ontwerpers, architecten, merken, showrooms, galeries en academies met elkaar verbinden en in contact brengen. Daarnaast moet de kloof tussen ontwerpers en het brede publiek worden verkleind. Het evenement biedt een kans om de Utrechtse designscene te verkennen en de creatieve geesten achter bijzondere projecten te ontmoeten.

Hoe gaat dat er in de praktijk uitzien?



Op het programma van het festival staan Hubs (plekken waar verschillende ontwerpers werk tonen) individuele deelnemers en collectieven – bijna allemaal gevestigd in de binnenstad.

Het Rietveld Schröderhuis ligt buiten het centrum, maar mag natuurlijk niet ontbreken bij een festival over design. Bezoekers kunnen een route volgen langs diverse designlocaties verspreid over de stad, waaronder studio’s, galeries, B&B’s en pop-upexposities. Er zijn ook openingen, lezingen, workshops en borrels.

‘Utrecht bruist van creativiteit’

Een van de grotere namen die meedoet is Remy Meijers, onder meer bekend van het televisieprogramma RTL Woonmagazine. Meijers woont en werkt in Utrecht, de stad waar hij tevens Interieurarchitectuur studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten (HKU). Hij geniet internationale bekendheid, maar vindt het net zo belangrijk om lokaal actief te zijn.

“Ondanks mijn internationale werkzaamheden vind ik het essentieel om bij te dragen aan de bevordering van design en architectuur in de stad waar ik woon en werk”, zegt Meijers. “Utrecht bruist van creativiteit, maar verdient meer zichtbaarheid. Een initiatief als GLUE ondersteun ik daarom graag.” Tijdens GLUE stelt Meijers zijn eigen huis en ontwerpstudio open voor het publiek. Daarnaast lanceert hij een serie betonnen kunstobjecten.

Andere namen die meedoen zijn Jackie Sleper, Cocoon Collectables, Signify myCreation, Stephan Siepermann, USM Haller presented by Hifi Studio Wilbert, WONDERS Interiors, Business Fashion Academy, de Katoenfabriek en Tejo Remy.

Meer informatie is te vinden op de website glue-utrecht.nl, al vergt het – net als sommige design – soms wat moeite om de site goed te begrijpen.