Dit zijn de feestjes in Utrecht met oud en nieuw 2019-2020

Weet je nog niet waar je heen wil met de jaarwisseling? DUIC heeft een overzicht van de feestjes op dinsdag 31 december 2019 (of net na middernacht) waar je nog naartoe kan gaan.

We proberen de lijst zo up to date mogelijk te houden. Mis je een feestje? Laat het ons weten via [email protected] De feestjes die al uitverkocht zijn, staan niet op de lijst.

The happy New Year

Waar: Stan&Co

Hoe laat: vanaf 19.00 uur

Prijs: 50,00 euro (excl. drank)

Bij Stan&Co is er ‘Finger licking food van de Josper grill’, drankjes en muziek te vinden tijdens oud en nieuw. Kaarten zijn te koop aan de bar en vanaf 19.00 uur kan er worden gegeten. Tot 02.00 uur gaat het feestje door met muziek van Sophie Melody & Band – Jazzy Funky en DJ Revelino.

Turbulent

Waar: Back&Fourth

Hoe laat: 01.00 uur – 06.00 uur

Prijs: 20,00 euro

De Back&Fourth viert het nieuwe jaar natuurlijk met een feestje. De kaartverkoop is gestart, wees er snel bij want de vorige jaren ging het snel en er zijn maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

We All Love 80’s 90’s 00’s NYE

Waar: Winkel van Sinkel

Hoe laat: 22.00 – 05.00 uur

Prijs: 34,95 euro

We All Love 80’s, 90’s, 00’s presenteert haar Utrechtse New Year’s Eve Special. Na alle succesvolle maandelijkse edities is het tijd om het jaar 2019 in stijl af te sluiten. Ervaar de geweldige sfeer, proef de heerlijke champagne en bekijk het prachtige vuurwerk terwijl je geniet van de lekkerste hits en visuals uit de 80’s, 90’s en 00’s.

Roaring 2020’s

Waar: Grand Café De Vrienden

Hoe laat: Open vanaf 23.00 uur

Prijs: 15 euro

Bij Grand Café De Vrienden waan je jezelf dit jaar in de jaren ‘20. Het nieuwe jaar wordt afgetrapt met live piano entertainment van ‘De Jongens Van Je Weet Wel’: de band die alle jullie verzoekjes live speelt. Let op personen jonger dan 21 jaar zijn niet toegestaan en er is geen deurverkoop op de avond zelf.

Fabulous New Years Eve

Waar: Club Maggy

Hoe laat: 23.00 – 05.00

Prijs: 10 euro

Ook in Club Maggy is er een feest tijdens Oud en Nieuw. Er komen veel leuke verrassingen, maar de line-up is alvast bekend. Onder meer Lassa en Marchello Garcia maken hun opwachting en beloven vuurwerk.

Basis NYE

Waar: Basis

Hoe laat: 23.55 – 06.00 uur

Prijs: 20 euro

De ‘Dutch Legend’ Secret Cinema & Egbert Live komen terug naar de Basis om de start van 2020 te vieren. Ze worden bijgestaan door de getalenteerde producer DJ’s Hush & Sleep and Tom Zeta.

Karakter New Year’s Eve

Waar: Club Poema

Hoe laat: 23.55 – 06.00 uur

Prijs: Vanaf 30 euro

Líters champagne, megá veel hitjes, al je vrienden en vriendinnen, confetti, CO2, onbeperkt bier, fris & wijn, elk uur aftellen & nog zoveel meer.

Staatsgreep NYE @ Stathe

Waar: Stathe

Hoe laat: 01.00 tot 06.00 uur

Prijs: 20,00 euro

Ook Stathe viert het het nieuwe jaar. Met onder meer DJ BNNK belooft het weer een groot feest te worden.

TIKTAK New Years Eve

Waar: Central Studios

Hoe laat: 22.00 – 06.00 uur

Prijs: Vanaf 40,67 euro

3,2,1 en snoeihard gaan! Nog even en jij maakt van 2019 verleden tijd met de populairste artiesten van het moment! Onder meer Bizzey en Ronnie Flex maken hun opwachting.

NYE: 80’s & 90’s

Waar: Hofman Café

Hoe laat: 00.15 – 05.00 uur

Prijs: 18,25 euro

Haal je glitterlegging, beenwarmers en trainingspak maar tevoorschijn, want Hofman Café wordt omgetoverd tot een waar 80’s & 90’s walhalla met oud en nieuw.

TopPop – Oud en Nieuw

Waar: ‘t Gras van de Buren

Hoe laat: 23.00 – 05.00 uur

Prijs: 12,50 euro

‘All night guilty pleasures’ en genoeg champagne. ‘t Gras van de buren gaat voor een mooie start van het nieuwe jaar zorgen. Koop je kaarten aan de bar of online via Facebook.

NYE festival

Waar: TivoliVredenburg

Hoe laat: 21.30 – 06.00 uur

Prijs: DJVT ticket 52,50 euro

Tijdens NYE Festival zwaait TivoliVredenburg 2019 vaarwel en vult het hele pand. Natuurlijk met het traditionele klokslag 00.00 uur moment op Park 6, maar dit jaar ook in Ronda waar de vuurpijlen worden aangestoken door niemand minder dan De Jeugd Van Tegenwoordig. Met een DJVT ticket kan je vanaf 21:30 in Ronda en na 00:15 naar de rest van het festival. De rest van de tickets zijn uitverkocht.

Anti-Climax Festival NYE

Waar: Nijverheid

Hoe laat: 00.30 – 06.30 uur

Prijs: 46 euro

In de loods zijn beuk-, bliep- en vocodermonster Ultrastation, housebutcher Stijn Sadee en die jonge Italiaans-vinylfetisjisten van Domstad Italo Squad klaar om de zaal leeg te spelen met een dampende anticlimax van jewelste.

Fluff Disco: Glow in the dark Oud & Nieuw

Waar: Ekko

Hoe laat: 00.30 – laat

Prijs: 56 euro (incl. drank)

Of je je nou vies, lekker, smoezelig, kostelijk, plakkerig, of verrukkelijk voelt. FLUFF brengt de kleur terug in je ziel. De warmte in je lichaam en het geluk in je ogen.

NYE TUESDAY

Waar: Club Was

Hoe laat: 00.30 – eind

Prijs: 23,95 euro

Club Was is ook met oud en nieuw weer een stevige feestplek. Met in de main room Carista, DJ Bone (House set) en Detroit Swindle.

Oud & Nieuw

Waar: Ubica

Hoe laat: 01.00 – 05.00 uur

Prijs: 20 euro

Ook dit jaar is het wordt oud en nieuw weer gevierd bij Ubica. Een gezellige avond om proostend het nieuwe jaar in te gaan.

NYE in De Helling: 030 x 2020

Waar: De Helling

Hoe laat: 23.55 – 06.00 uur

Prijs: 20 euro

Oud en nieuw vier je dit jaar in De Helling met een compleet Utrechts programma. Niemand minder dan zwaargewichten Nuno Dos Santos, Samuel Deep, Cosmic Force (met zijn legendarische live-set), SHMLSS, Luke Cohlen en Rochelle Dietz nemen je mee het nieuwe jaar in.

Filmcafe | NYE w. Stille Disco & Hutjemutje!

Waar: Filmcafe CAB-Rondom

Hoe laat: 00.00 – 06.30 uur

Prijs: 30 euro

Dans in het Filmcafe het nieuwe jaar in. Genieten van drie kanalen feest tijdens de Stille Disco en dansen op keiharde House & Techno van lokale legends.

Brazilian Carnival NYE 2020

Waar: De Rum Club

Hoe laat: 20.00 – 03.00 uur

Prijs: 49 euro

Bij de Rum Club is er een heus samba paradijs te vinden. Een hete stomende jungle aan de Oudegracht.

HELLO 2020 – New Year’s Eve

Waar: Stairway Utrecht

Hoe laat: 23.00 – 05.00 uur

Prijs: Vanaf 15 euro

Aftellen doe je met vrienden. De allerleukste avond van het jaar komt er aan en dat viert Stairway in de binnenstad van Utrecht met heel veel champagne en leuke DJs.

New Year’s Eve 2020

Waar: The Streetfood Club

Hoe laat: 20.00 – 03.00

Prijs: 55 euro

Old school vibes in The Streetfood Club met oud en nieuw. Hiphop, soul, r&b en90’s hits op deze avond. Met 10-gangen streetfood buffet en cava.

Dolle Dinsdag / New Year’s Eve

Waar: Woolloomooloo

Hoe laat: 22.00 – 05.00 uur

Prijs: vanaf 12 euro

Het feestje dat je kent, het feestje dat je lief hebt, een heúúle Dolle Dinsdag in de Woolloomooloo.

No Nonsense NYE

Waar: Lebowski

Hoe laat: 23.00 – 05.00 uur

Prijs: 12,50 euro

In Lebowski wordt het nieuwe jaar afgetrapt met een avond vol ‘funky tunes’ van de vaste dj’s. Op de eerste verdieping is er ook een cocktailbar te vinden.

Discotrein | New Years Eve

Waar: Restaurant Walden

Hoe laat: 22.00 – 05.00 uur

Prijs: 12,50 euro

Vanaf 22.00 uur stipt staan de mensen van Walden in de startblokken om samen met jullie het nieuwe jaar in te dansen.

Missen we nog een feestje? Mail naar [email protected].