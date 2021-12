Dj’s zonder eigen apparatuur mogen dit weekend oefenen in Club BASIS

In Club BASIS mogen dit weekend (opkomende) artiesten die zelf geen dj-apparatuur hebben komen oefenen. Voor de tweede keer mogen dj’s in spe draaien in een lege zaal van de Utrechtse nachtclub aan de Oudegracht aan de Werf.

De vorige oefensessie was vorige week. Nu is er dus voor de tweede keer de mogelijkheid voor geïnteresseerden om te oefenen in een lege Club BASIS. De benodigde dj-apparatuur staat al klaar.

Zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur kan er geoefend worden. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Club BASIS. Er wordt gewerkt met tijdsloten van anderhalf uur. Ook wordt er aan de dj’s gevraagd om een linkje mee te sturen naar hun SoundCloud-profiel. Iedereen mag één gast meenemen.

Diversiteit staat hoog in het vaandel, zo schrijft BASIS op hun Instagram-pagina. “Dat nemen we mee tijdens de selectieprocedure”, aldus de nachtclub. Verder wordt iedereen gevraagd om van tevoren thuis een coronazelftest te doen.