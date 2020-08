Doolhof, opera en buurtpicknick bij De Buurtcamping in het Majellapark in Utrecht

In het Majellapark in Utrecht strijkt op zaterdag 29 augustus De Buurtcamping neer. Op deze dag zijn veel verschillende activiteiten georganiseerd waaronder een rondleiding door de wijk.

Het programma van De Buurtcamping Majellapark begint om 12.00 uur met een buikdansles en een cursus yai chi. Ook is er een zogenoemd Duurzaamheidsdoolhof dat is gemaakt van verschillende caravans.

Voor mensen die de buurt beter willen leren kennen is De Buurtroute georganiseerd. “Op drie tijdstippen zullen we in het Majellapark starten met deze route die je met een kleine groep, geheel coronaproof, door de wijk zal bewandelen. Luister naar de bijzondere verhalen van een gids terwijl je door de straten van Utrecht west loopt”, is te lezen op de facebookpagina van De Buurtcamping Majellapark.

Theater

Bij Molen de Ster kunnen mensen naar het theater. Daar is de smartlappenopera David en Goliath te zien. Kaartjes hiervoor worden los verkocht.

Van 17.00 tot 20.00 uur is er een buurtpicknick georganiseerd. Daarnaast is er muziek van Utrechtse singer-songwriters, zijn er verschillende spellen te spelen en worden er workshops gegeven. Bekijk hier het hele programma van De Buurtcamping Majellapark.