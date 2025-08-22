Drijven met een drankje op de Utrechtse singel: binnenkort nieuwe editie ‘Dobberen en Slobberen’

Leg jouw rubberbootje, opblaaszwembad of -krokodil maar vast klaar, want volgende week zaterdag is weer een nieuwe editie van Slobberen & Dobberen. Op 30 augustus drijven er voor de achtste keer tientallen ‘dobberaars’ door de Utrechtse singel.

Het idee is simpel: pak je opblaasboot, spring het water op en dobber door de stad onder het genot van een drankje. Dat is het idee van het gratis evenement Dobberen & Slobberen.

Er is plek voor 150 aanmeldingen en die plekken zijn inmiddels allemaal al vergeven. De organisatie geeft als tip om hun Instagram-pagina in de gaten te houden. Daar laten ze het weten als plekken vrijkomen.

‘Gezellig en kneuterig’

Het is een evenement “voor de stad en haar mensen, en niet voor winst”. Volgens de organisatie draait het “om samen drijven, lachen en de stad vanaf het water ontdekken. Elk jaar opnieuw. Vrij toegankelijk, gezellig, een beetje kneuterig, maar altijd veilig.”

De deelnemers moeten zich dan ook aan de ‘huisregels’ houden, schrijft de organisatie op de website. Zo moet iedereen kunnen zwemmen, zijn eigen afval opruimen en zijn er geen opblaasbootjes met een motor toegestaan.

Het evenement wordt sinds 2018 iedere zomer georganiseerd. Het begon als een klein feestje, bedacht door drie vrienden, maar keert inmiddels jaarlijks terug.