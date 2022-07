Eerste editie elektronisch muziekfestival De Wissel op nieuwe stadsplein Beton-T

Op zaterdag 3 september vindt er een nieuw festival plaats in Utrecht: De Wissel. Elektronische muziek staat centraal tijdens deze eerste editie. De locatie is bijna net zo nieuw als het festival zelf: Beton-T in de Merwedekanaalzone.

“De Wissel Festival moest even op stoom komen, maar is nu klaar voor vertrek”, zegt de Utrechtse organisatie. Er was drie jaar nodig om alles helemaal rond te krijgen. Het afgelopen jaar was De Wissel wel af en toe te al spotten met feestjes op andere locaties in de stad, zoals in Studio Pandora, BASIS en De Helling.

“De Wissel geeft plek aan opkomend en gevestigd, lokaal en internationaal talent.” Zo treden volgens de organisatie opkomende namen op als de Utrechtse Garnett en Azucy. Dat geldt ook voor ‘terugkerende talenten’, zoals de Utrechtse Ask Me Later.

Het tweede podium is in handen van Disko Disko, eveneens uit Utrecht. Hier zal disco- en housemuziek te horen zijn.

3600 vierkante meter

Tot 2025 heeft de organisatie van Beton-T ‘carte blanche’ om te experimenten, en wil daarmee iedereen de kans geven een eigen evenement te organiseren.

Het terrein is betonnen plaat van 3600 vierkante meter, die is achtergebleven na de sloop van een pand. Het ligt aan de Koningin Wilhelminalaan tussen nummer 2 en 6, naast Vechtclub XL.