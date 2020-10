EKKO, De Helling en TivoliVredenburg gaan samen meer concerten mogelijk maken

De Utrechtse muziekzalen TivoliVredenburg, EKKO en De Helling slaan de handen ineen om concerten te organiseren. Vanwege de coronamaatregelen zijn concerten in EKKO en De Helling heel lastig, TivoliVredenburg biedt meer ruimte en mogelijkheden.

Concertagenda’s voor het najaar van 2020 zien er door de coronacrisis anders uit dan gehoopt, maar het blijft mogelijk om concerten te bezoeken in Utrecht – al is het zittend en met wat meer afstand tot andere bezoekers.

Dankzij ruime zalen zoals de Grote Zaal en Hertz is het in TivoliVredenburg mogelijk om met de huidige maatregelen toch concerten op te zetten op een veilige manier. Voor EKKO en De Helling is het een ander verhaal – waar zij normaal gesproken een paar honderd bezoekers kunnen ontvangen, leidt de regel om anderhalve meter afstand te houden ertoe dat er maar weinig zitplaatsen overblijven voor bezoekers. Daarom vindt een aantal concerten van EKKO en De Helling dit najaar plaats in TivoliVredenburg.

Een overzicht van de reeds aangekondigde concerten staat hieronder. De samenwerkingen worden in de loop van de tijd nog verder uitgebreid.

Optredens in samenwerking met EKKO

Niklas Paschburg donderdag 29 oktober (twee concerten) | Neoklassiek vermengd met elektronica, synths en piano-accordeons

Oceanic & Greetje Bijma zaterdag 31 oktober | Bijzonder muzikaal tweespel van leftfield producer en free- jazz vocaliste

Nana Adjoa woensdag 11 november | Singer-songwriter maakt dromerige, soulvolle muziek Popronde pre-party vrijdag 27 november | Drie opkomende Nederlandse artiesten Goldband zaterdag 28 november (twee concerten) | Beuk-electro met boyband-flair

Patrick Walker zaterdag 28 november | Unieke solo-show van 40 40 Watt Sun’s frontman

Optredens in samenwerking met De Helling

Thijs Boontjes Dans- en Showorkest donderdag 15 oktober (twee concerten) | Eigenzinnige Nederlandstalige rock-’n-roll

De Kift vrijdag 6 november (twee concerten) | Veelkoppige, poëtische fanfarepunkband