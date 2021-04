EKKO viert 35-jarig jubileum met virtuele concerten verspreid door Utrecht

EKKO bestaat dit jaar 35 jaar en viert dat met virtuele concerten die iedereen op straat individueel en met genoeg afstand kan bekijken. Vanaf vandaag lanceert het pop- en cultuurpodium de concerten. Ze zijn te zien via QR-codes, verspreid op posters en vlaggen door Utrecht.

Verschillende bands en dj’s uit Utrecht en omstreken werken mee aan het project: la loye, EUT, Paceshifters, SiNNiWAVi, Figgie, Daan Doeleman en Shug La Sheeda. Ook geven Queer in Wonderland en Utrecht Ballroom Scene samen een van de speciale 360-graden-optredens.

“Afgelopen weekend hebben we acht opnames gemaakt met acts die normaal ook in EKKO spelen”, zegt directeur Marlies Timmermans. “Je staat in het midden van een band of een danscollectief. Ze dansen of spelen eigenlijk om jou heen.”

Timmermans heeft de eerste mensen al voor een van de posters zien staan. “Het is heel leuk om te zien. We mogen mensen niet oproepen om samen te komen, maar zo ben je toch nog een beetje samen.”

Podcastserie

Een groot jubileumfeest kan op dit moment niet vanwege de coronamaatregelen, maar EKKO viert dit jaar feest met verschillende initiatieven. Zo komt er ook een zesdelige podcastserie ‘Het Poppodium van de Toekomst’. Presentatoren Alfred van Luttikhuizen en Margriet Colenbrander onderzoeken samen met verschillende gasten uit de Nederlandse popwereld hoe poppodia en clubs gekomen zijn waar ze nu staan.

Ook startte er eerder dit jaar bijvoorbeeld een dj-traject van tien lessen voor Utrechters met muzikale ambities en een kleine portemonnee. Er kwam een “overweldigend aantal” aanmeldingen binnen. “Zo geeft EKKO divers talent binnen verschillende genres en achtergronden de ruimte, en bouwt het podium hiermee verder aan een Utrechtse (club)scene”, schrijft EKKO.