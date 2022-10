Eropuit in Utrecht: Bockbierfestival op Janskerkhof, 80’s Verantwoord in De Helling en de Popronde

Het weekend staat voor de deur, dus tijd om te bedenken hoe je dat gaat invullen. Op het Janskerkhof kun je tijdens het Bockbierfestival kiezen uit 25 verschillende bockbieren en in De Helling gaan de voetjes van de vloer tijdens 80’s Verantwoord. Meer zin in een film? Kan ook! Bij Hoogt in Bieb Neude draait de film El Houb.

Film: El Houb

Waar: Hoogt in Bieb Neude

Wanneer: vanaf donderdag 13 oktober

Prijs: 8 tot 10 euro

De film El Houb (‘de liefde’) vertelt het aangrijpende verhaal van Karim. Hij valt op mannen en wil dat – na jaren de schone schijn op te houden – vertellen aan zijn ouders. Het wordt niet begrepen en niet getolereerd. Karim beseft dat hij zijn familie moet confronteren om de oorverdovende stilte te doorbreken. Maar kan hij van zijn familie verwachten dat ze het accepteren als hij zelf nooit met zijn gevoelens in het reine is gekomen?

Bockbierfestival

Waar: Janskerkhof

Wanneer: vrijdag 14 t/m zondag 16 oktober

Prijs: 6,95 tot 10,50 euro

Na een uitverkochte editie in 2021 is het Bockbierfestival terug in Utrecht. Het Janskerkhof staat dit weekend weer in het teken van de herfst. Met 25 verschillende bockbieren, livemuziek van Utrechtse bands, verschillende dj’s en allerlei bierproeverijen belooft het een mooi feest te worden! De earlybird-tickets zijn al uitverkocht, maar reguliere tickets zijn nog verkrijgbaar.

POW WOW

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: zaterdag 15 oktober, 20.30 uur

Prijs: 10 tot 18 euro

Theatermaker Minou Bosua bespreekt met haar gezelschap MINOUX in een swingende en humoristische stamvergadering hoe we zorgen voor onze ouders. Er komt een dag dat de wereld omdraait; hun pas vertraagt en de wereld wordt kleiner… Wat vinden we dan vanzelfsprekend en wat voelt als een opgave? POW WOW is een feest van herkenning én ongemak.

80’s Verantwoord

Waar: De Helling

Wanneer: zaterdag 15 oktober, 23.00 uur

Prijs: 17 euro

The Cure, Talking Heads, George Michael, David Bowie, noem ze allemaal maar op. Deze avond zijn ze terug op de dansvloer in Utrecht! De dj’s van 80’s Verantwoord zoeken de grenzen op tussen eeuwige klassiekers, guilty pleasures en lang vergeten underground hits. Je favoriete plaatje aanvragen kan via de verzoekenzuil. En wat zouden de jaren 80 zijn zonder Atari en Nintendo? Een stuk minder leuk toch? Dus die neemt 80’s Verantwoord gewoon voor je mee om op te spelen. Dompel je onder en let’s dance!

Chaos in de GGZ

Waar: Academiegebouw

Wanneer: woensdag 19 oktober, 20.00 uur

Prijs: gratis

Eindeloze wachtlijsten, grote personeelstekorten en een enorme werkdruk: het piept en kraakt in de GGZ en dat duurt al jaren. Hoe kunnen we zorgen dat de GGZ veerkrachtiger wordt? Met jeugdpsychiater prof. Floortje Scheepers en psychiater prof. Jim van Os van het UMC Utrecht wordt deze avond gezocht naar het antwoord op die vraag.

Popronde Utrecht

Waar: door de hele stad

Wanneer: donderdag 20 oktober, 19.00 uur

Prijs: gratis

De Popronde is terug in Utrecht! Het wordt dit jaar weer zoals we het gewend zijn: gratis toegankelijk, met optredens door de hele stad. We beginnen het feest om 19.00 uur bij Broese en de laatste act begint om 2.30 uur in EKKO. Met andere woorden: een volle avond! Stel je eigen programma samen, trommel je vrienden op en maak je klaar voor een feestje. Optredens zijn er op allerlei verschillende plekken; van Stathe, tot Taplokaal GIST, tot Het Muzieklokaal en Hofman. Kijk voor het volledige programma en alle locaties op popronde.nl/steden/utrecht.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.