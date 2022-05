Eropuit in Utrecht: Cultuurfestival De Havenloods, Spinvis en de geheimen van de Briennekist en MEROL

Zin in het weekend? Wij wel, want de Utrechtse uitagenda zit weer bomvol leuke evenementen! Je kunt het weekend vanavond al goed aftrappen tijdens het cultuurfestival in De Havenloods (dat morgen ook nog doorgaat) of bij MEROL in TivoliVredenburg. En de komende dagen trekken we de gezelligheid nog even door: bij Molen de Ster is er na twee jaar eindelijk weer een houtmarkt en in Bibliotheek Neude worden geheimen rondom nooit bezorgde brieven ontrafeld…

MEROL

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 13 mei, 19.45 uur

Prijs: 20,85 euro

‘Lekker Met de Meiden Merol’, vrijdag kan het in TivoliVredenburg! Ze brengt dit jaar haar debuutalbum uit, maar gaat al als een speer sinds haar doorbraak in 2018. En terecht, want haar Nederlandstalige synthpop is grappig, serieus, zwoel, catchy én dansbaar. Na Lekker Met de Meiden scoorde ze vorig jaar weer drie hits, met Foefsafari, Feromonen (A new fragrance by Merol) en Vol. Merol is er helemaal klaar voor om de Ronda op z’n kop te zetten.

Cultuurfestival De Havenloods

Waar: De Havenloods

Wanneer: vrijdag 13 & zaterdag 14 mei

Prijs: gratis

De kunstenaars en creatieven van broedplaats De Havenloods organiseren dit weekend hun eigen gratis cultuurfestival. Zowel het binnen- als het buitenterrein heeft de afgelopen tijd steeds meer vorm een kleur gekregen. Nu ook het artistieke en culturele leven weer begint te bloeien, vinden ze het bij De Havenloods tijd voor een feestelijk weekend. Wat er op het programma staat? Allerlei artiesten, makers, genres, disciplines en stijlen, met in de hoofdrol de makers die ‘thuis zijn’ bij De Havenloods. Voor jong en oud!

Houtmarkt

Waar: Houtzaagmolen De Ster

Wanneer: zaterdag 14 mei, 10.00 uur

Prijs: gratis

Ze moesten er even op wachten, maar na twee jaar kan er eindelijk weer een houtmarkt georganiseerd worden. Op de markt staan kraampjes vol met alleen maar producten van hout: van sieraden tot muziekinstrumenten en interieurproducten. Je kunt tijdens verschillende demonstraties van alles zien, bijvoorbeeld hoe je een didgeridoo maakt of lepels snijdt. In de molen worden rondleidingen gegeven en voor kinderen zijn er leuke activiteiten georganiseerd.

Kairos

Waar: ZIMIHC theater Stefanus

Wanneer: zaterdag 14 & zondag 15 mei

Prijs: 17,50 euro

De Utrechtse dansgroep Mizou Danst zet een voorstelling op de plank over een groep jonge vrouwen die zoekende is naar een rol in het geheel. Hoe verhoudt de mens zich in deze tijd tot elkaar? Kairos is de Griekse god die de bevlogen momenten van schoonheid vertegenwoordigt en uiteindelijk valt alles op z’n plaats. Dan weet je dat ‘het klopt’ en krijgt het leven betekenis. Of is dit slechts een illusie?

Beeld en Geluid Mediacafé: Spinvis en de geheimen van de Briennekist

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: zondag 15 mei, 16.00 uur

Prijs: leden 5 euro, niet-leden 10 euro

Postmeester Simon de Brienne bewaarde 2600 brieven in een brievenkist. Ooit hoopte hij ze nog af te kunnen leveren, maar dat gebeurde nooit… Waarom werden ze nooit bezorgd, wie verzond ze en waar gingen ze over? Conservator Anja Tollenaar neemt het publiek in deze lezing mee in de geheimen van de Briennekist. Spinvis, die zelf ooit werkte op de afdeling ‘ontraceerbaar’ van de PTT, zorgt voor de muzikale begeleiding.

De Likt

Waar: De Helling

Wanneer: woensdag 18 mei, 20.15 uur

Prijs: 21 euro

Het concept van De Likt: frontman Jordy Dijkshoorn spuugt, smijt en schreeuwt zijn teksten het publiek in terwijl zijn muzikale partners-in-crime John van Beek en Giorgi Kuiper zorgen voor de nodige bodem. Electrohiphoptrio De Likt werd bekend met de hit Ja Dat Bedoel Ik en begin 2018 kwam het tweede album De Derde, met daarop het nummer Breek Je Nek (iets dat Dijkshoorn in 2017 aan den lijve ondervond). In november verscheen de gloednieuwe track Ctrl-Alt-Delikt en nu komen ze bij De Helling het dak eraf spelen.

Double Murder – Hofesh Shechter Company

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: dinsdag 17 mei, 20.00 uur

Prijs: 10 tot 32,50 euro

Met zijn rauwe voorstellingen liet hij de theaters al meerdere malen ontploffen. Een van de werken keert nu terug in dit tweeluik: in 2016 verbluft ‘Clowns’ het publiek, een bitter commentaar op de emotionele afstomping door geweld van die tijd, zoals de aanslagen in Parijs en Brussel. Shechters nieuwe werk ‘The fix’ heeft een meer bespiegelend en poëtisch karakter en vormt zo een scherp contrast met Clowns.