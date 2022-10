Eropuit in Utrecht: Desire Lanes op het Domplein, Nacht van de Nacht en Culturele Zondag

De herfstvakantie loopt weer op zijn einde, maar dit weekend is er nog alle tijd om eropuit te trekken. Het lijkt een mooi herfstweekend te gaan worden en er staan weer een hoop evenementen op de Utrechtse agenda. In het Spoorwegmuseum is het je laatste kans om de tentoonstelling over de treinramp bij Harmelen te zien, op het Domplein kun je Desire Lanes bekijken en zaterdag is de Nacht van de Nacht.

Licht

Waar: Máximapark

Wanneer: woensdag 26 oktober t/m donderdag 17 november

Prijs: 30 tot 55 euro

Het NUT brengt Licht in donkere maanden. Licht is het bijzondere verhaal over de ogen van lichttovenaar Uri Rapaport. Twee weken lang gaat hij blind door het leven na een operatie aan een tumor op zijn oog. Deze voorstelling is een hallucinante trip door de geschiedenis van het licht, over ons verlangen naar inzicht en over onze angst voor het donker. Op de website van het NUT staat meer informatie over de voorstelling en het diner dat voorafgaand aan de voorstelling wordt opgediend bij Anfora parkrestaurant.

Tentoonstelling: Spoorwegramp Harmelen

Waar: Spoorwegmuseum

Wanneer: nog t/m zondag 30 oktober

Prijs: museumticket 17,50 euro

De grootste treinramp uit de Nederlandse geschiedenis was op 8 januari 1962, op de spoorlijn Utrecht-Rotterdam. Twee treinen botsten bij Harmelen in dichte mist frontaal op elkaar. Er vielen 93 doden en 52 gewonden. Dit jaar is het 60 jaar geleden dat het ongeluk gebeurde. Voor het Spoorwegmuseum was dat dit jaar reden om in een kleine tentoonstelling aandacht te besteden aan de ramp. De tentoonstelling is dit weekend voor het laatst te zien.

Desire Lanes

Waar: Domplein

Wanneer: nog t/m zondag 30 oktober

Prijs: gratis

Studio SPÉS heeft deze dagen een bijzondere tentoonstelling op het Domplein. Desire Lanes is een interactief lichtkunstwerk dat geïnspireerd is op olifantenpaadjes. Gedurende de expositie worden de wandelroutes van voetgangers op het Domplein met camera’s gevolgd en geanonimiseerd omgezet in lichtbewegingen die ’s avonds op straat worden geprojecteerd. De lichtinstallatie laat zien hoe paden op de oudste plek van het hedendaagse Utrecht elkaar kruisen, ontwijken en samengaan.

Ontbindingsangst

Waar: Werftheater

Wanneer: vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober

Prijs: 17,50 tot 19,50 euro

Peter van Ewijk gaat in deze cabaretvoorstelling de strijd aan met Vadertje Tijd en Magere Hein. Helemaal klaar is hij, met de verrimpeling van het bestaan. Gewapend met een hoofd vol hilarische wetenschappelijke feiten en aangevuurd door hardnekkige jeugdtrauma’s en frustraties uit het heden, gaat hij op zoek naar een nieuwe manier om aftakeling en veroudering voorgoed te cancellen.

Nacht van de Nacht

Waar: op verschillende plekken in Utrecht

Wanneer: zaterdag 29 oktober

Prijs: wisselend

Doe de lichten uit en ontdek hoe mooi de nacht is als alles donker is… Elke laatste zaterdag van oktober is het de Nacht van de Nacht en ook in Utrecht worden er op verschillende plekken activiteiten georganiseerd. Bij sterrenwacht Sonnenborgh is er een extra donkere Kinderkijkavond, waar je alles te weten kunt komen over het heelal en door de telescopen naar de sterren kunt kijken. Zin in een andere activiteit? Vanaf de Rijnstroom kan je in de donkere nacht met een kano naar de binnenstad van Utrecht varen en bij Stadsboerderij Koppelsteede kun je leren over het nachtleven van dieren in Utrecht.

Culturele Zondag: Buiten de Lijnen

Waar: op verschillende plekken in Utrecht

Wanneer: zondag 30 oktober

Prijs: gratis

Tijdens Culturele Zondag Buiten de Lijnen vind je in Utrecht een divers, inspirerend en verrassend programma, verdeeld over vijf locaties. Alles draait deze dag om zorg voor elkaar, je omgeving, de natuur en jezelf. Op het Berlijnplein wordt beeldende kunst gecombineerd met beweging en doen. Tijdens het programma van BAK draait alles om thema’s als identiteit en het vinden van of behoren tot een community. Bij De Zware Jongens wordt getoond dat Artificial Intelligence een zeer veelbelovend kunstenaar is (of toch niet?), bij De Wilg kan je kennismaken met beeldend kunstenaars van de toekomst en tot slot kan je je bij Landhuis Oud Amelisweerd laten meevoeren door de hypnotische videokunst en de betoverende wandbekleding tijdens de audiotour ‘Als muren konden spreken’.

SPRING In Autumn

Waar: op verschillende plekken in Utrecht

Wanneer: donderdag 27 t/m zondag 29 oktober

Prijs: wisselend

SPRING presenteert jaarlijks twee festivals in Utrecht en nu is het tijd voor SPRING in Autumn. In het centrum van de stad vind je de komende dagen op verschillende plekken hedendaags theater, dans en nog veel meer. Lees meer over de theatervoorstelling van Raquel André verderop in deze krant of kijk op springutrecht.nl welke voorstelling je het meest aanspreekt. Op die website zijn ook de tickets te koop.