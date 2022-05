Eropuit in Utrecht: Drag Night in De Helling, Freaky Dancing in De Wasruimte en Spring Festival

Wel zin in een uitje de komende dagen? Dat kan! Er is namelijk genoeg te doen in de Domstad. Een dansje doen in de Wasruimte, de Rietveldlezing in het Anatomiegebouw bijwonen of naar de tiende editie van het Spring Performing Arts Festival, bijvoorbeeld. In dit artikel een selectie van de evenementen die de komende dagen op het programma staan.

Al16

Waar: dB’s

Wanneer: 7 mei, 17.00 uur

Prijs: 25,00 euro

Jarenlang woonden honderden studenten in het voormalige schoolgebouw Al16 waar ook club HAL16 gevestigd was. In 2019 moesten de studenten het pand verlaten om plaats te maken voor herontwikkeling – waar nog weinig van terecht is gekomen. Tijdens Al16 The Reunion moet de sfeer van het oude schoolgebouw weer herleven. Er is kunst van eigen bodem, bands en dj’s.

Drag Night Utrecht

Waar: De Helling

Wanneer: 6 mei, 19.00 uur

Prijs: 17 euro

Voor het eerst in Utrecht; Drag kings en queens uit alle hoeken van het land laten zien uit welk hout ze gesneden zijn. De show bestaat uit meerdere blokken met optredens vol talent, luchtigheid en drama. Dj’s uit de lhbtiq+-scene laten met disco, new wave en pop het dak eraf vliegen.

Fos, die Bob bedacht, die de wereld bedacht

Waar: Het NUT, Berlijnplein

Wanneer: 6, 7 en 8 mei

Prijs: t/m 12 jaar 10,- euro, regulier 15,25 euro

Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel) presenteert de nieuwe familievoorstelling Fos, die Bob bedacht, die de wereld bedacht, een voorstelling voor iedereen van 8 tot 108. Een muzikale, speelse, spannende en filosofische voorstelling over de vraag hoe je samen kan spelen als je iets anders gelooft dan je vriendje of vriendinnetje. Voor iedereen die ergens óf nergens in gelooft.

Freaky Dancing

Waar: De Wasruimte

Wanneer: 7 mei, 21.30 uur

Prijs: 18,50

De gloednieuwe organisatie Freaky Dancing organiseert samen met EKKO een energieke clubnacht in de Wasruimte van de Werkspoorkathedraal, waarop grenzen tussen liveacts en dj’s vervagen en postpunk, electro en industrial vervlochten raken met beeldcultuur. Op het programma staat onder meer PVA, een opwindende act uit het Verenigd Koninkrijk. Hun combinatie tussen postpunk, techno en synthpop werd reeds omschreven als ‘Patti Smith fronting Factory Floor.’ Ook op de line-up staat Elena Colombi, die bekendstaat om haar onconventionele selectie van EBM, indrukwekkende rave en eigentijdse grooves.

Rietveldlezing

Waar: Anatomiegebouw

Wanneer: 12 mei, 19.30 uur

Prijs: gratis, wel even aanmelden

Tijdens de Rietveldlezing verkent de Belgische architect Christine de Ruijter de staat van het woningbouwontwerp. Nu het debat over het woningbouwvraagstuk vooral over aantallen en bouwtempo gaat en over de vraag of nieuwe woningen wel of niet buiten de stad moeten worden gebouwd, is het misschien wel tijd om de bakens te verzetten. Want hoe kan er in tijden van veel bouwen toch op de kwaliteit worden gelet? De Rietveldlezing is een initiatief van de Stichting Rietveldprijs. Elke twee jaar reikt zij een prijs uit aan het beste gebouwde project in de stad Utrecht.

Alex Siegers – Looking Forward

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 13 mei, 20.15 uur

Prijs: 19,50 euro

Alex ‘Soulman’ Siegers is een van die Utrechtse muziekiconen die met velen heeft gespeeld. Zo tourde hij met Golden Earring, speelde door heel Europa, en produceerde zijn muziek samen met Allen Toussaint. Nu is er nieuw materiaal, drie nieuwe formaties, en nog steeds ademt Alex muziek. Hij is thuis in soul, funk, New Orleans jazz. Kortom, een Utrechts muzikaal icoon.

Spring Festival

Waar: verschillende theaters en publieke ruimte

Wanneer: 12 tot en met 21 mei

Prijs: passe-partout is 88 euro, ook losse tickets beschikbaar, sommige voorstellingen zijn gratis

De tiende editie van Spring Performing Arts Festival opent met de energieke en krachtige voorstelling Fuck Me van Argentijnse choreografe Marina Otero in Stadsschouwburg Utrecht. Tijdens het festival, dat tien dagen duurt, maakt het publiek kennis met gedurfde, hedendaagse, rauwe en politiek kritische voorstellingen. SPRING presenteert een mix van gevestigde en jonge makers.