Eropuit in Utrecht: Gluren bij de Buren, Requiem Mozart en ETMAAL

Het weekend staat weer voor de deur. Voor wie nog geen plannen heeft gemaakt, heeft DUIC op een rijtje gezet wat er de komende dagen allemaal te doen is in de stad. In honderden Utrechtse huiskamers wordt bijvoorbeeld Gluren bij de Buren gehouden, bij dB’s is het weer tijd voor een kneitergoed feestje en in TivoliVredenburg hoef je eindelijk echt een keertje niet meer naar huis. Tijdens ETMAAL kun je 32 uur losgaan op allerlei soorten elektronische muziek.

De wraak van de Klimaatpiraat (8+)

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: zondag 5 februari, meerdere tijden

Prijs: vanaf 10 euro

De Klimaatpiraat is woest! Zijn hele leven is verpest door al het gezeur over het klimaat, want alles dat hij leuk vindt, mag hij niet meer doen. Niemand wil met hem mee in zijn privévliegtuig, hij moet ineens veel meer betalen voor zijn vijftien grote auto’s en wat is er eigenlijk mis met een beetje plastic op straat? De Klimaatpiraat is uit op wraak. Hij wil nooit meer iemand over het klimaat horen praten. Het is jouw taak om het plan van de Klimaatpiraat te stoppen! Via verschillende escaperoomspellen en film kom je meer te weten over klimaatverandering. Al die informatie kan je gebruiken om de Klimaatpiraat te overtuigen. Lukt het jou om dat voor elkaar te krijgen?

Pitch Night van Awesome Utrecht

Waar: Café Keet

Wanneer: dinsdag 7 februari

Prijs: gratis

Awesome Utrecht organiseert elke twee maanden een pitch night waar jij jouw briljante idee aan een groot publiek kunt presenteren. Een team van twintig mensen bepaalt aan het eind van de avond wat het beste idee is. De winnaar krijgt 1000 euro om het idee uit te voeren. Het formulier om je idee in te zenden staat op de website van Awesome Utrecht. Inzenden kan in het Engels, Nederlands of natuurlijk in het Uteregs.

Gluren bij de Buren 2023

Waar: in tientallen Utrechtse huiskamers

Wanneer: zondag 5 februari

Prijs: gratis, vrijwillige bijdrage is welkom

Tijdens Gluren bij de Buren kan je optredens bekijken van lokale podiumkunstenaars. Verspreid over tientallen Utrechtse huiskamers delen zij hun werk met buurtgenoten en cultuurliefhebbers. Het programma zit vol verrassingen; van jazz-trio’s tot musicalsterren. Op de website van het evenement kan je je eigen route langs de huiskamers samenstellen. De optredens zijn gratis te bezoeken, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Doneren kan via de spaarpotten in de huiskamers en via QR-codes op de folders en website van Gluren bij de Buren.

Requiem Mozart

Waar: Jacobikerk

Wanneer: vrijdag 3 februari

Prijs: gratis, reserveren noodzakelijk

HKU Utrechts Conservatorium komt met een unieke uitvoering van het requiem van Mozart. 120 studenten slaan de handen ineen om het beroemde laatste werk van Mozart ten gehore te brengen. De studenten die meedoen zijn de strijkers van Utrecht Conservatory String Orchestra, 75 studenten Opleiding Docent Muziek en zang- en koordirectiestudenten. Het orkest wordt aangevoerd door het Bellamy Quartet, bestaande uit vier docenten van HKU Utrechts Conservatorium. Het requiem van Mozart behoort tot de meest geliefde en gewaardeerde werken van Mozarts hele oeuvre.

ETMAAL

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 3 en zaterdag 4 februari

Prijs: vanaf 22 euro, passe-partout 65 euro

Tijdens het tweeëndertig uur durende festival ETMAAL speelt elektronica in de breedste zin van het woord een hoofdrol. Het programma is samengesteld oor producer, multi-instrumentalist, componist én elektronica-fanaat Colin Benders. In deze 32 uur ga je door TivoliVredenburg op ontdekkingsreis. Langs verschillende zalen, hoeken, parken en pleinen in het pand, waar nooit een stilte zal vallen. Onder andere OVERMONO, Blawan, Dasha Rush, Speedy & Steve en TSHA staan op het programma. Het festival beleven kan op verschillende manieren. Er zijn tickets voor vrijdagnacht (22.00 tot 9.00 uur), zaterdag (07.00 tot 19.00 uur) en zaterdagnacht (19.00 tot 07.00 uur). Voor de diehard fans is er voor 65 euro een passe-partout te krijgen die de volledige 32 uur toegang geeft tot het evenement.

Bongloard + Tape Toy + flut.

Waar: dB’s

Wanneer: vrijdag 3 februari

Prijs: 11 euro

Klaar voor een kneitergoede avond punk, garage, noise en grunge? Maak je dan op voor Bongloard, Tape Toy en flut.! Bongloard uit Utrecht maakt Garage Punk op z’n best en maakt furore met spetterende liveshows vol moshpits. Tape Toy is gek en dat is goed! Dit Amsterdamse kwartet gaat lekker z’n eigen gang. Bubble Grunge noemen ze het zelf: springerige muziek met harde gitaren, slimme synths en maffe wendingen. De derde band is het deels Utrechtse flut. dat tijdens de Popronde al bewees een van de snedigste Nederlandstalige poppunkbands te zijn. Verwacht nummers als ‘Smalltalk Met De Kapper’, ‘Wandelen’, ‘Wielrenners’ en ‘Hospiteeravond’. Punk zonder diepgang, maar mét humor en zelfrelativering.

De toekomst van geld

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: maandag 6 februari

Prijs: gratis, aanmelden via sg.uu.nl

Wat is geld? En is een ander geldsysteem mogelijk? Een wereld zonder geld is misschien moeilijk voor te stellen, maar tijdens deze lezing uit de serie De Futuristen onderzoekt Economisch antropoloog dr. Coco Kanters hoe het anders kan. In een wereld waar miljarden wegsijpelen naar financiële centra en paradijzen, kiezen sommigen ervoor om een eigen munteenheid te beginnen. Wat levert dit op en wat zegt het over de aard van geld?

POPpulisme (8+)

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: zaterdag 4 februari, meerdere tijden

Prijs: vanaf 10 euro

In het koninkrijk Berg en Dal ligt het dal in de schaduw, terwijl de berg juist volop in de zon ligt. Dat is hoe het is, toch? Totdat een van de dallers met een onthulling komt: de bergers stelen de zon! Hij wordt de held van het dal, omdat hij beweert dat hij de zon weer terug kan krijgen. Maar klopt het wel wat hij zegt? Dit is een grappige voorstelling met een donker randje. Er zijn vier spelers, live slagwerk en zang én heel veel poppen. Deze voorstelling laat zien dat je maar beter zelf kan blijven nadenken.