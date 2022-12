Eropuit in Utrecht: How To Throw A Christmas Party, Tweede Kerstfeest Festival en Skateweek

Het weekend staat voor de deur en het is niet zomaar een weekend… Kerstmis is aanstaande! In deze editie van de uittips dan ook een aantal leuke kersttips. Je kunt bijvoorbeeld de levensgrote kerststal bij Museum Catharijneconvent bezoeken. Meer in voor een muzikaal feestje? In De Helling voert How To Throw A Christmas Party een heuse musical op met het thema vrede. En in TivoliVredenburg kan je maandag los tijdens het Tweede Kerstfeest Festival.

De mooiste kerststal van Nederland

Waar: Museum Catharijneconvent

Wanneer: t/m zondag 8 januari

Prijs: gratis

Laat je betoveren door de mooiste kerststal van Nederland! In deze prachtige stal staan ruim zeshonderd kerststalfiguren; echte achttiende eeuwse museumstukken uit de Italiaanse stad Napels. De figuren zijn al prachtig, maar het decor waarin ze te zien zijn, is al even spectaculair. Natuurlijk zijn Jozef, Maria en het kindje Jezus te zien, maar ook marktkooplui, muzikanten, dronkenlappen, zwervers, olifanten en struisvogels hebben een plekje gekregen in het tafereel. En ontdek jij de echte Utrechtse eye-catchers? De Domtoren, de grachten, de Winkel van Sinkel, de bloemenmarkt en Sonnenborgh… Ze komen allemaal terug in deze kerststal.

How To Throw A Christmas Party Musical

Waar: De Helling

Wanneer: donderdag 22 december

Prijs: 22 euro

We moesten het zeven jaar zonder ze stellen, maar How to throw a Christmas Party maakt een comeback! Geen kerstplaat of concert deze keer, maar een heuse musical. Na corona en met de oorlog in Oekraïne lijkt vrede verder weg dan ooit en dat is dan ook het thema van deze muscial: vrede. “We hebben een feestje nodig waarin de vrede wordt gevierd”, vindt HTTACP. Het resultaat is een over-the-top-houtje-touwtje-voorstelling over de minst sympathieke figuur uit het kerstverhaal: Herodes. Hoe kijkt deze pessimist, control-freak en complotdenker naar het baby’tje in de kribbe? En welke dreiging gaat er van dit kindje uit?

Film: Vous n’aurez pas ma haine

Waar: Springhaver

Wanneer: verschillende dagen en tijden

Prijs: 0 tot 11 euro

Het is 13 november 2015 en Antoine en zijn vrouw Hélène leiden een liefdevol leven in Parijs, samen met hun zoontje Melvil van anderhalf jaar oud. Die avond slaat het noodlot toe. Hélène gaat naar een concert in de Bataclan, waar zij samen met 88 anderen om het leven komt tijdens de aanslag die er gepleegd wordt. Antoine’s wereld stort in, maar hij weigert de haat te beantwoorden met haat. Hij realiseert zich dat zijn zoontje hem meer nodig heeft dan ooit. Vous n’aurez pas ma haine is een ontroerende film over veerkracht in tijden van verlies.

Tweede Kerstfeest Festival

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: maandag 26 december

Prijs: 20 euro

Wel weer genoeg gegeten en klaar om te dansen? TivoliVredenburg is er op Tweede Kerstdag met Het Tweede KerstFeest Festival! TivoliVredenburg wordt ingepakt als gestoord kerstpakket waarin je kunt ontdekken én verdwalen. Na een berg karaoke met de Tante Joke Karaoke Show komt Prins S. en de Geit keiblij naar de Kerstboerderij. In de Ronda sluit Zer00’s Heroes de avond af. Maar niet voordat je in de Pandora hebt gedanst op de lekkerste dancehall beats, reggaeton en Latin bij De Danshal. Cloud Nine is het domein van Vinylfeestje en de boys van Hollandse Drop en oh ja, op Plein 5 is 3-kanaals Silent Disco en in Park 6 food & chill.

Skateweek Utrecht

Waar: Skatepark Utrecht

Wanneer: dinsdag 27 december t/m vrijdag 6 januari

Prijs: afhankelijk van hoeveel dagen je meedoet (65 tot 305 euro)

De skateleraren van skateboardschool Skate Days geven tijdens de Skateweek elke dag les aan iedereen van 6 tot 18 jaar die skateboarden goed onder de knie wil krijgen. Je wordt ingedeeld in een groepje dat past bij jouw niveau, dus ook de gevorderde skater die meer tricks wil leren kan hier terecht. Elke dag draait om skateboarden, plezier en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Heb je geen eigen skateboard of bescherming? Geen probleem, skateboards zijn er voor iedereen en bescherming is te huren. Het dragen van een helm is verplicht.

Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht

Waar: verschillende plekken

Wanneer: dinsdag 27 t/m vrijdag 30 december

Prijs: wisselend

Muziek in kleine bezetting en op het allerhoogste niveau, dat is het Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht. Janine Jansen is artistiek leider en solist Amihai Grosz gastprogrammeur. Het festivalhart ligt in TivoliVredenburg, maar ook in een aantal kerken en op andere onverwachte locaties in de stad wordt plek geboden aan de toptalenten die tijdens dit festival te zien zijn. De Bibliothekentour, Appeltaartconcerten, wandelconcerten en nog veel meer. Van alles is er te bewonderen!

Double Act

Waar: Centraal Museum

Wanneer: t/m zondag 15 januari

Prijs: museumticket 0 tot 13,50 euro

Twee unieke collecties ontmoeten elkaar in het Centraal Museum. Het werk van hedendaagse grootheden als Marina Abramović en Steven McQueen is namelijk te zien naast werken van oude meesters als Paulus en Johannes Moreelse en de Utrechtse caravaggisten Dirck van Baburen en Gerard van Honthorst. De monumentale video-installatie van de Amerikaanse familie Kramlich en de iconische zeventiende eeuwse schilderijen van het Centraal Museum gaan de dialoog aan. Met elkaar en de bezoekers. Ogenschijnlijk zijn er veel verschillen, maar wie goed kijkt ziet overeenkomsten aan het licht komen.