Eropuit in Utrecht: Kane Down On Me, De Parade en Sambabal Festival

We hebben de echte hitte weer even achter ons gelaten, dus dit weekend kun je je plekje bij de zwemplas inruilen voor een leuk uitje in Utrecht! Jazzbende bij Hofman, De Parade in het Moreelsepark en Kane Down On Me in TivoliVredenburg, er is genoeg te kiezen voor de muziek- en theaterliefhebbers. Liever naar de film? In het Louis Hartlooper Complex draaien allerlei films, waaronder de psychologische thriller Speak No Evil.

Jazzbende bij Hofman

Waar: Hofman

Wanneer: zondag 24 juli, 15.00 uur

Prijs: gratis

Een drankje, een stoel op het terras en genieten van live jazzmuziek. Dat is nou wat je noemt een goede afsluiter van je weekend. Elke zondag zorgt de Jazzbende voor een swingende middag vol jazz bij Hofman. Toffe muzikanten, de lekkerste jazzmuziek en een ongedwongen sfeer. Sleep je vrienden, familie en buren mee en sluit swingend het weekend af!

Diep in de Groef

Waar: EKKO

Wanneer: vrijdag 22 juli (en alle komende vrijdagen), 23.00 uur

Prijs: gratis tot middernacht, daarna 4 euro

De wereld blijft maar malen, maar EKKO draait door de andere kant op. Diep in de Groef is terug; een draaimolen aan dj’s kiest de beste nummers uit allerlei tijdperken. Van club bangers tot deep cuts uit alle windstreken, je wordt deze vrijdagnacht met van alles om de oren geslagen. De perfecte gelegenheid om je vrijdagmiddagborrel nog even te verlengen en je te laten verrassen in EKKO.

Kane Down On Me

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 23 juli, 20.30 uur

Prijs: 23,85 euro

Dit is er eentje voor de liefhebbers: een eerbetoon aan de Haagse rockband Kane! Kane Down On Me is geïnitieerd door Heleen van Royen en drummer Bart Meeldijk. In de zestien jaar dat Kane bestond, scoorde de band 25 Top 40-hits en inspireerde talloze muzikanten. Kane Down On Me bestaat uit leden van verschillende bands, zoals Mr. Probz, Miss Montreal, Wulf en Xander de Buisonjé. De vocalen worden verzorgd door Berget Lewis, Lisa Lois, Wudstik, Michael Prins, Charly Luske en Merijn van Haren. Alle klassiekers komen voorbij en Dinand Woesthoff zelf heeft het helemaal goedgekeurd; hij zal het evenement bijwonen.

De Parade

Waar: Moreelsepark

Wanneer: vrijdag 22 juli t/m zondag 7 augustus

Prijs: wisselend

Het reizende theaterfestival De Parade strijkt komende dagen weer neer in Utrecht. Tientallen theatermakers, dansers en muzikanten geven deze dagen voorstellingen in het Moreelsepark in Utrecht. De voorstellingen duren steeds zo’n dertig minuten en worden meerdere keren per dag gespeeld. Naast de voorstellingen is er elke dag een KinderParade, met theater, muziek en workshops. Kaartjes zijn te koop per voorstelling, maar er is ook een passe-partout verkrijgbaar. Op deparade.nl staat het volledige programma.

Sambabal Festival

Waar: Festivalweide Papendorp

Wanneer: zaterdag 23 juli, 13.00 uur

Prijs: 45,34 euro

Het Sneeuwbal Winterfestival kon afgelopen winter niet doorgaan, maar de organisatie is ondanks dat niet bij de skipakken neer gaan zitten. “Op 23 juli ruilen we onze skibril in voor een duikbril tijdens een eenmalige zomereditie van Sneeuwbal: Sambabal Festival!”, kondigt de organisatie vol trots aan. Geen fout skipak dus, maar een foute blouse en de winterse gekkigheid wordt ingeruild voor zomerse speelsheid en een schuimparty. Techno, techohouse en house bonken uit de boxen. Vier de zomer!

The Int’l Open Stage

Waar: ACU

Wanneer: dinsdag 26 juli, 21.00 uur

Prijs: gratis

Aanstaande dinsdag is het tijd om een bezoekje te brengen aan het meest open minded podium van Utrecht. Alle mensen, kunstvormen en talen zijn hier welkom, van spoken word, zang en dans, tot stand up comedy, schilderen en buikdansen… Alles kan. Of je nou jaren hebt getraind of pas net begonnen bent met oefenen; het publiek bij ACU kan niet wachten om je performance te zien. Je optreden mag zo’n zeven minuten duren. Inschrijven begint om 20.30 uur en vanaf 21.00 uur is het tijd om het podium op te gaan.

Film: Speak No Evil

Waar: Louis Hartlooper Complex

Wanneer: verschillende dagen en tijden

Prijs: 8 tot 10 euro

Een Deens en een Nederlands gezin raken bevriend tijdens een vakantie in Toscane. Het klikt zo goed tussen de gezinnen dat ze besluiten om elkaar na de vakantie nog een keer op te zoeken. Maar het duurt niet lang voordat die reünie uit de hand loopt. De Nederlanders blijken zich op vakantie heel anders te hebben voorgedaan dan ze in hun eigen omgeving zijn. Het Deense gezin raakt verzeild in een benarde situatie, in een huis van mensen waarin ze zich volledig hebben vergist, en wensten dat ze er nooit waren binnengestapt.