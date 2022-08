Eropuit in Utrecht: Leidsche Rijn Festival, Springplank Kunstroute, Tante Joke Karaoke Band en meer…

De zomervakantie mag dan wel voorbij zijn, dat is natuurlijk geen reden om er niet meer op uit te trekken. In Utrecht staan de komende dagen weer genoeg leuke evenementen op het programma. Een selectie daarvan vind je in dit artikel.

Belle

Waar: Slot Zuylen

Wanneer: t/m zondag 4 september, verschillende tijden

Prijs: 19,50 euro

Waan je in het leven van de rebelse Belle van Zuylen tijdens deze 360 graden theaterervaring dwars door, hoe kan het ook anders, Slot Zuylen. Belle werd in 1740 geboren in een adellijke familie op Slot Zuylen. Ze wordt al vroeg geroemd om haar intelligentie en nieuwsgierigheid. Ze schrijft gedichten en verhalen, maar hoeveel blijft er nog over als je schoonheid het belangrijkst is en en er verwacht wordt dat je trouwt met een goede partij? Belle van Zuylen groeide uit tot boegbeeld in de strijd voor vrouwenrechten, maar tegelijkertijd een baken voor ongelijkheid. In Belle wanen bezoekers zich in 360 graden in het leven van Belle van Zuylen.

TORRES

Waar: EKKO

Wanneer: zaterdag 27 augustus, 20.00 uur

Prijs: 14 euro

Ongeveinsde folk- en indienummers met een elektronisch randje. Zo is het geluid te omschrijven dat Mackenzie Scott de afgelopen vier albums heeft neergezet als TORRES. Op haar nieuwste plaat Thirstier, die vorig jaar uitkwam, deed ze het productie- en schrijfproces helemaal zelf; de creatieve controle is dus volledig in eigen handen. Het is een dynamisch, zelfverzekerd en sterk album. Een album met schurende gitaren, waarin het krachtige stemgeluid van TORRES beter naar voren komt en het grote bereik duidelijker doorklinkt. De Utrechtse singer-songwriter Immen zorgt voor het voorprogramma; warme vocalen, intieme indiefolk met een duister randje.

Leidsche Rijn Festival

Waar: Castellum Hoge Woerd

Wanneer: zondag 28 augustus

Prijs: gratis

De poorten van Castellum Hoge Woerd openen zondag voor een nieuw Leidsche Rijn Festival van Cultuur19! Ontdek een wondere wereld vol theatervoorstellingen, muziekoptredens en workshops voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Er zijn voorstellingen voor kinderen van verschillende leeftijden: maak bijvoorbeeld kennis met de superkracht van trommels en ritmes uit de hele wereld, bij 4Beat (6+). Of laat je in Thuis! (2 – 7 jaar) van Mime Wave meeslepen in de wereld van Anastasiia en haar hondje Djonnik, die op zoek moeten naar een nieuw huis als hun huis door een storm verdwijnt. En er is ook genoeg te doen, te eten en te drinken!

Springplank Kunstroute

Waar: op verschillende plekken in Utrecht

Wanneer: donderdag 1 t/m zondag 4 september, 12 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Springplank Kunstroute exposeert afstudeerwerken van een aantal verschillende Nederlandse opleidingen en kunstacademies. De werken variëren van design en theater, tot fashion installaties en illustraties. De kunstroute neemt je mee langs verschillende locaties in Utrecht, waar het werk van de opkomende makers te zien zal zijn. De vijf locaties waar de werken te zien zijn, zijn (behalve de kunstuitleen op zondag) van 12.00 tot 17.00 uur geopend. Kijk op de website springplankexpositie.nl/kunstroute of loop binnen bij Bibliotheek Neude voor de folder met alle informatie.

Tante Joke Karaoke Band

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 27 augustus, 20.30 uur

Prijs: 15,05 euro

Kom jij meebrullen met de grootste hits allertijden? In TivoliVredenburg strijkt zaterdag De Tante Joke Karaoke Band neer tijdens de nieuwe tour. Na jaren van karaoke-pret en doldwaze shows neemt de band namelijk de volgende stap: ze brengen hun eerste EP uit! Zing tijdens de tour de sterren van de hemel; verwacht foute hits, wereldberoemde medleys en intieme solo’s. Het belooft een enerverende avond te worden met twee uur karaokespektakel.

Het Utrechts Mosselfestival 2022

Waar: Lucasbolwerk/Lange Jufferstraat

Wanneer: zondag 28 augustus, 14.00 tot 20.00 uur

Prijs: gratis

Café de Potdeksel, Café de Stad en Café Tilt presenteren: het Utrechtse Mosselfestival. Tijdens het Utrechts Mosselfestival draait alles uiteraard om de verse Zeeuwse mosselen, die met kennis en toewijding verzorgd worden door het Mosselgilde uit Bruinisse. Geniet van de mosselen (en oesters) met een biertje van Brouwerij de Leckere of een wijntje van Van Peek & Van Beurden. Voor de allerkleinsten is er een knutselhoekje en de Grachten Kwallen zingen de hele middag uit volle borst zeemansliederen.

Festival Oude Muziek Utrecht – Fringe

Waar: op verschillende plekken in Utrecht

Wanneer: vrijdag 26 augustus t/m zondag 4 september

Prijs: gratis, maar wel reserveren

Festival Oude Muziek presenteert met Fringe een gratis programma vol jong talent. Van 26 augustus tot en met 4 september brengt dat jonge talent oude muziek op unieke locaties in de Utrechtse binnenstad. Geniet van het dagelijkse aanbod concerten door jonge, bijna-afgestudeerde of beginnend professionele musici. Bezoekers kunnen online en telefonisch tickets reserveren. De concerten zijn gratis, maar bezoekers kunnen de Fringe-musici rechtstreeks ondersteunen via QR-codes die tijdens het concert worden uitgedeeld.