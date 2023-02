Eropuit in Utrecht: Lente-Uitjes, Utrecht International Comedy Festival en Kids with buns

Een nieuw weekend voor de deur betekent nieuwe uittips op DUIC. Hieronder volgen weer zeven leuke evenementen om dit weekend (en de dagen erna) bij te wonen: in EKKO kun je zaterdag naar Kids with buns, dinsdag is de kwartfinale van de KNVB beker tussen FC Utrecht en SV Spakenburg en het Utrecht International Comedy Festival is van start gegaan.

Herdenkingsconcert voor Oekraïne

Waar: Domkerk

Wanneer: zaterdag 25 februari

Prijs: gratis, met collecte

Op 24 februari is het precies één jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. Daarom staat er op zaterdag 25 februari een herdenkingsconcert voor Oekraïne op de agenda in de Domkerk. Op het programma staat het Utrechts Byzantijnskoor onder leiding van Iryna Gorvanko. De toegang is vrij, er is een collecte bij de uitgang.

Jasper van ‘t Hof & Paul Heller Group

Waar: Club Nine in TivoliVredenburg

Wanneer: zondag 26 februari

Prijs: 21,50 tot 25,50 euro

Op zondag 26 februari staat de Nederlandse jazzpianist Jasper van ‘t Hof op de Utrechtse planken in TivoliVredenburg. Van ’t Hof werd door internationale jazztijdschriften verschillende malen uitgeroepen tot beste jazzpianist van Europa. Na jarenlange muzikale vriendschap, bundelde Van ’t Hof zijn krachten met de Duitse tenorsaxofonist Paul Heller op het album Conversations. Het resultaat is een vrije jazzplaat met muzikale conversaties die alle kanten op gaan. Grootheden als Michael Brecker en Bill Evans lieten zich in het verleden al lovend uit over Heller, dus verwacht een middag jazz van de bovenste plank.

Kids with buns

Waar: EKKO

Wanneer: zaterdag 25 februari

Prijs: 14 euro

Jarenlang maakten Marie van Uytvanck en Amber Piddington muziek in hun slaapkamers. Maar de dromerige liedjes die het duo onder de naam Kids With Buns maakt, bleken simpelweg te mooi om niet met de wereld te delen. Het duo won in 2021 De Nieuwe Lichting, een muziekwedstrijd waarin Studio Brussel op zoek gaat naar nieuw muzikaal talent. Kids With Buns werd in Nederland op sleeptouw genomen door Balthazar en Eefje de Visser. Kaartjes voor deze muzikale avond zijn te koop via de website van EKKO.

Kwartfinale KNVB Beker: FC Utrecht – SV Spakenburg

Waar: Stadion Galgenwaard

Wanneer: dinsdag 28 februari

Prijs: 10 tot 15 euro

Er staat een Utrechtse kraker op de agenda! Eredivisionist FC Utrecht speelt dinsdagavond om 20.00 uur tegen Tweede divisionist FC Spakenburg voor een plek in de halve finale van de KNVB Beker. Dat is een unicum: nooit eerder troffen twee clubs uit de provincie Utrecht elkaar in deze fase van het bekertoernooi. Wie gaat er met de winst vandoor en verovert een plek in de halve finale? Tickets voor de kwartfinale zijn te koop via de webshop van FC Utrecht en in de FC Utrecht Fanshop. Gouden Seizoenkaarthouders van FC Utrecht hebben, op vertoon van hun Gouden Seizoenkaart, gratis toegang tot de wedstrijd.

Utrecht International Comedy Festival

Waar: Dums, TivoliVredenburg, Vogelfrei en Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: woensdag 22 februari tot en met zaterdag 4 maart

Prijs: gevarieerd

Een van de grootste comedyfestivals van de wereld is terug voor nog meer spraakmakende stand-up comedy. Met veertig (!) shows in elf dagen presenteert het Utrecht International Comedy Festival (UICF) dit jaar namen als Martijn Koning, Carmen Lynch en Glenn Wool. Vanaf 22 februari tot 4 maart zet het UICF de Domstad opnieuw in de schijnwerpers met thema’s op het scherpst van de snede. Ga naar de website van het UICF voor het gehele programma en tickets.

Lente-Uitjes: Aladdin (4+)

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: maandag 27 februari

Prijs: 10 tot 13 euro

Moes droomt ervan om prins te zijn en om iedereen in zijn land gelukkig te maken. Op een dag klopt er een man aan, die beweert zijn oom te zijn en wensen te kunnen vervullen. Hij neemt Aladdin mee op een vliegend tapijt naar het verre Oosten. Een spannend avontuur begint waarbij Aladdin samen met de Djinn en de prinses alles op alles moet zetten om de wonderlamp te vinden en Djafar de tovenaar te verslaan. Benieuwd hoe het verhaal afloopt? Kom dan in de voorjaarsvakantie naar het jeugdtheater in Bibliotheek Neude. Kaartjes zijn te koop via de website van de bibliotheek. Aladdin is een van de vele voorstellingen van Lente-Uitjes in de voorjaarsvakantie. Van zaterdag 25 februari tot en met zondag 5 maart spelen de leukste jeugdtheatervoorstellingen door Utrecht (Bibliotheek Utrecht, Theater Kikker, Stadsschouwburg Utrecht en Podium Hoge Woerd). Meer informatie vind je op de website van Lente-Uitjes.

Hoe boeren de natuur kunnen redden

Waar: Academiegebouw

Wanneer: dinsdag 28 februari

Prijs: gratis

Het wordt steeds duidelijker dat het niet goed gaat met de Nederlandse natuur. En de manier waarop we voedsel produceren is daar een belangrijke oorzaak van. Door het intensieve gebruik van land en grondstoffen produceren we weliswaar veel en goedkoop voedsel, maar verslechtert onze leefomgeving en neemt de biodiversiteit af. Planten, vogels en insecten verdwijnen uit het Nederlandse landschap. Bovendien zijn boeren zelf ook slachtoffer van het systeem. Zo neemt het aantal boeren al decennialang af en komt een groot deel van de boeren maar net rond. Hoe kunnen boeren de natuur redden? Waarom verloopt de omslag naar duurzame landbouw zo moeilijk? En hoe zorgen we voor natuur-inclusieve landbouw waar ook boeren van profiteren? Milieukundige dr. Jerry van Dijk over wat er nodig is voor natuur-inclusieve landbouw.