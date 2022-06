Eropuit in Utrecht: Lepeltje Lepeltje, Festival Tweetakt en karaoke in de Jacobikerk

De zon schijnt, het is bijna weekend en het barst in Utrecht van de evenementen. Lepeltje Lepeltje is na twee jaar terug in de stad, Festival Tweetakt is er de komende twee weken en Culturele Zondag trekt de wijk in. Meer zin in dansen tot in de late uurtjes? In TivoliVredenburg kun je (leren) dabke dansen!

dB’s Buiten – Freschard & Stanley Brinks

Waar: dB’s

Wanneer: zondag 26 juni, 16.00 uur

Prijs: gratis

Niemand minder dan Stanley Brinks en zijn mademoiselle Freschard staan zondag op het podium tijdens een nieuwe editie van dB’s Buiten. Het zegt je misschien niets, maar je bent verkocht zodra je gaat luisteren. Prachtige popliedjes, met de karakteristieke stem van Stanley Brinks. Liedjes over drank, sigaretten, (verloren) liefdes en algehele existentiële vertwijfeling. “Wordt mooi, gegarandeerd”, belooft dB’s. Dus geen reden te bedenken om thuis te blijven.

Culturele Zondag: De Buurt Pakt Uit – Nieuw en Oud Hoograven

Waar: Tolsteegplantsoen

Wanneer: zondag 26 juni, 13.00 uur

Prijs: gratis

Culturele Zondag trekt de wijk in! Op het festivalterrein bij het Tolsteegplanstoen in Hoograven is deze zondag van alles te beleven, voor alle leeftijden. My Motion houdt dansdemonstraties, Billbunker geeft een intens rockconcert, er is een freestyle voetbal clinic en de Utrechtse rapper KEEK en zijn band nemen je mee in een show vol uitersten; breekbaar, ingetogen, maar ook vol energie en groovy. Het hele programma van deze De Buurt Pakt Uit is te vinden op culturelezondagen.nl.

Kerk-Karaoke door Thirty030

Waar: Jacobikerk

Wanneer: vrijdag 24 juni, 19.00 uur

Prijs: 7,50 euro

Thirty030 organiseert vrijdag de eerste editie van Kerk-Karaoke! In de Jacobikerk kun je naar hartenlust meezingen met je favoriete nummers. Niks moet en vals zingen mag, dus deze avond is geschikt voor iedereen die van zingen houdt. Geniet van deze unieke locatie, onder het genot van een drankje en neem zeker ook je karaoke-vrienden mee.

Dabke Night

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 25 juni, 22.00 uur

Prijs: 12,55 euro

Dabke Nights brengt authentieke Midden-Oosterse vibes naar TivoliVredenburg. Van Palestijnse en Syrische dansvloerhits, tot de nieuwste releases uit de Egyptische underground en Libanese elektronische dabke. De dabke dans heeft een absolute hoofdrol. Klaar om iets nieuws te proberen? Begin de avond met een workshop dabke, zodat je de rest van de avond meteen kan stralen op de dansvloer.

Festival Tweetakt

Waar: op verschillende plekken in Utrecht

Wanneer: zaterdag 25 juni t/m zondag 10 juli

Prijs: wisselend

Dit weekend gaat het Utrechtse Festival Tweetakt weer van start! Op verschillende plekken in de stad, zoals de Neude, het Domplein, de Stadsschouwburg Utrecht en Fort Ruigenhoek, zijn performances te zien op het gebied van theater, muziek en kunst. Elk jaar zijn er vernieuwende theater- en dansvoorstellingen voor alle leeftijden. De muziekprogrammering is dit jaar gratis toegankelijk; van elektropop en folk, tot Vlaamse levensliederen. Kijk voor het volledige programma van deze twee weken Tweetakt op tweetakt.nl.

Lepeltje Lepeltje

Waar: Park Lepelenburg

Wanneer: vrijdag 24 t/m zondag 26 juni

Prijs: gratis

Lepeltje Lepeltje is na twee jaar afwezigheid terug in Utrecht. Van vrijdag tot en met zondag kunnen Utrechtse levensgenieters hun hart ophalen in Park Lepelenburg. Het park vult zich met foodtrucks, livemuziek en ook voor de kleintjes is er genoeg te doen. Een uitje voor het hele gezin dus. Met oerhollandse snacks van De Bitterballen Juwelier, tortilla’s van Caliente, kokosmakronen van Woest, taco’s van Wild Rose Taqueria en nog veel meer hou je het wel een weekend vol in Park Lepelenburg.

Lewsberg + SOON

Waar: EKKO

Wanneer: zaterdag 25 juni, 20.00 uur

Prijs: 14 euro

Het Rotterdamse kwartet Lewsberg houdt van literatuur; de band vernoemde zichzelf naar cultschrijver Robert Loesberg en bracht ooit een single uit met de titel Non-fiction Writer. Nu is er een nieuw album, vol nummers die een combinatie zijn van post-punk, nonchalante indie en spoken-word-achtige Engelse teksten met een zwaar Nederlands accent. Ze stonden al eens in ACU, maar zijn nu terug in Utrecht; bij EKKO! Het voorprogramma wordt verzorgd door SOON.