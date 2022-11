Eropuit in Utrecht: Miss Montreal, Arthur Japin en Where are you Adam?

Op zoek naar een leuk uitje? Er is van alles te doen in de stad. DUIC doet een aantal suggesties. Van theater tot muziek, van winkelen tot cabaret en van documentaire tot museumbezoek!

Nesim El Ahmadi – TABOE!

Waar: Werftheater

Wanneer: woensdag 30 november, 20.30 uur

Prijs: 19,50 euro

YouTuber en presentator Nesim El Ahmadi gaat het theater in met zijn eerste cabaretvoorstelling Taboe! Nesim bespreekt taboes en verhalen die voor hem belangrijk zijn. Hoe is het om de zoon van een vluchteling te zijn? De zoektocht naar zijn geloof, op jonge leeftijd trouwen met een christelijke vrouw en zelf moslim zijn. Een haartransplantatie op je 23e, de ontvoering van je vrouw of hoe het is om vast te zitten in een cel.

Miss Montreal

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 25 november, 20.15 uur

Prijs: 33,75 euro

Miss Montreal viert haar vijftienjarig bestaan! In die tijd zijn de sympathieke Sanne Hans en haar band uitgegroeid tot een vaste waarde in het Nederlandse poplandschap. Ze scoorde vrolijke successen zoals Just A Flirt, maar de laatste jaren heeft haar werk meer diepgang gekregen. Dankzij het tv-programma Beste Zangers kreeg Miss Montreal een superhit met Door De Wind en heeft ze het Nederlands herontdekt: door nummers als Alles, Zo Mooi en het gloednieuwe Geef Me Dan Even.

De makers van Merwede

Waar: Vechtclub XL, Kanaal30, De Createur en Karma Kebab

Wanneer: zondag 27 november, 12.00 uur

Prijs: gratis

De creatieve broedplaatsen in de wijk Merwede openen weer hun deuren voor Winterwinkelen. Neem een kijkje achter de schermen in de ateliers en ontdek het werk van de lokale makers: porselein, sieraden, houtwerk, 3D-prints, illustraties, meubels en meer. Je kan zelf aan de slag in creatieve workshops. Er zijn expo’s en je kan genieten van livemuziek onder het genot van een lokaal hapje & drankje.

Where are you Adam?

Waar: op verschillende plekken in Utrecht

Wanneer: op verschillende data

Prijs: 10 euro, opbrengst deels voor Oekraïne

Deze documentaire geeft een inkijkje in het leven van de monniken op het Griekse schiereiland Athos. Het is een visueel rijke en prachtige, beschouwende documentaire. We zien gelovige mensen die opgaan in hun werk en gebed, beproevingen, diverse moeilijkheden en pijn. Door de inzet van de monniken raken de filmbeelden je in de ziel. De film is in het Nederlands ondertiteld. De maker verzorgt een inleiding.

Onvergetelijk Centraal

Waar: Centraal Museum

Wanneer: 30 november, 14.30 uur

Prijs: 7,50 euro

Elke laatste woensdag van de maand is er een Onvergetelijk Centraal-rondleiding voor mensen met dementie en hun dierbaren. Tijdens de rondleiding bekijken zij samen een aantal kunstwerken waarover ze met elkaar in gesprek gaan. Het genieten van kunst staat centraal. Door verhalen, herinneringen, associaties en ideeën te delen, brengen ze met elkaar de kunstwerken tot leven.



Een avond met mij

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 27 november, 20.00 uur

Prijs: 10 tot 24,50 euro

Ronald Snijders staat al tien jaar solo in het theater en dat viert hij met zijn nieuwste show: ‘Een avond met mij’. ‘Een avond met mij’ is een aaneenschakeling van swingende verhandelingen, indrukwekkende versprekingen, kortstondige liedjes, normale humor, nieuwe pincodes en natuurlijk een exclusief interview met de allereerste mens op aarde: welkom in het gekantelde universum van Ronald Snijders.

Arthur Japin

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: dinsdag 29 november

Prijs: 12,50 euro

De Utrechtse schrijver Arthur Japin staat dinsdag 29 november op de planken van TivoliVredenburg. Alweer 25 jaar geleden verscheen De zwarte met het witte hart, zijn eerste roman. Het boek over de twee Ghanese prinsjes die in de negentiende eeuw in Nederland terechtkwamen werd een bestseller, met tientallen herdrukken en vertalingen. Sindsdien schreef Japin naast elf romans ook novelles, filmscenario’s, liedteksten, theaterstukken en een opera. Op dinsdag 29 november praat hij met Mieke van der Weij over zijn leven en werk, en belichten diverse sprekers en artiesten de verschillende aspecten van zijn carrière.

