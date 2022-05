Eropuit in Utrecht: Proef de Lentefestival, rooftop bioscoop, Leids Cabaret Festival On Tour

Het weekend is bijna daar en voor sommigen zelfs al begonnen! Nog geen plannen gemaakt? DUIC zette op een rijtje wat er de komende dagen te doen is in Utrecht.

Rooftop bioscoop

Waar: Pathé Utrecht Leidsche Rijn

Wanneer: vanaf donderdag 26 mei, 22.15 uur

Prijs: kinderen 6,50 euro/volwassenen 11,50 euro

De rooftop bioscoop is terug! Bij Pathé in Leidsche Rijn kun je vanaf donderdag de hele zomer lang weer de nieuwste films bekijken onder de sterrenhemel. Op Hemelvaartsdag wordt de rooftop bioscoop afgetrapt met de langverwachte release van Top Gun: Maverick. In het weekend staan de nieuwe Nederlandse horrorfilm Moloch en de thriller Last Seen Alive op het programma. Elke maandag komt de nieuwe filmprogrammering online. De films beginnen net na zonsondergang, om 22.15 uur, en er is plek voor honderd bezoekers per film.

Nederlands Studenten Jazz Orkest

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 27 mei, 21.00 uur

Prijs: student 15,55 euro/regulier 20,35 euro

Het Nederlands Studenten Jazz Orkest gaat op tour en doet ook Utrecht aan! Na een jaar gedwongen radiostilte pakken dertig getalenteerde studenten uit heel Nederland hun instrumenten weer op om een week lang de Nederlandse zalen plat te spelen. De avond staat volledig in het teken van Funk with a Capital F. Onder leiding van Jan Wessels, met getalenteerde zangeres Koosje en weergaloze trombonist Bart van Lier kun je rekenen op een onvergetelijke show vol funkklassiekers.

Proef de Lentefestival

Waar: Maximus Brouwerij

Wanneer: zaterdag 28 mei, 13.00 uur

Prijs: gratis

Deze zaterdag organiseert Maximus Brouwerij haar eerste Proef de Lentefestival in Leidsche Rijn. Op het terrein van de brouwerij staan die dag foodtrucks, er is muziek van diverse bands en een dj en natuurlijk wordt er bier geschonken. Vier de lente met lentebier van Maximus en acht bevriende brouwerijen!

Dichters Festival

Waar: Neude

Wanneer: zaterdag 28 mei, 13.00 uur

Prijs: gratis

Poëzieliefhebbers verzamelen zich deze zaterdag op de Neude voor de eerste editie van het Dichters Festival, een initiatief van kunstenaar Pet van de Luijtgaarden. Taalkunstenaars geven daar acte de présence in en rondom de kleurrijke kunstcaravans. Zowel bekende namen als amateurdichters treden op en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door Utrechts talent.

Leids Cabaret Festival On Tour

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: maandag 30 en dinsdag 31 mei, 20.30 uur

Prijs: 10 tot 17 euro

Het Leids Cabaret Festival gooit het roer om. Normaal gesproken gaan de finalisten ná het Leids Cabaret Festival op tournee langs de Nederlandse theaters, maar door alle onzekerheid van de afgelopen periode doen ze dat nu al vóór het festival. Tijdens het Leids Cabaret Festival On Tour zie je niet de finalisten, maar halve finalisten. Op 30 mei spelen Iris Vlutters, Piet van Eeghen en Standje Graf. Op 31 mei zijn dat Standje Graf, Stefan Hendrikx en Céline Schrama.

Stripmakersmarkt

Waar: dB’s

Wanneer: zondag 29 mei, 13.00 uur

Prijs: gratis

‘Buy your art @ our Stripmakersmarkt!’ dB’s organiseert zondag een bijzondere markt. Tussen 13.00 en 18.00 uur zullen een aantal stripmakers en grafisch kunstenaars hun werk tonen en verkopen. Neem er een biertje bij, kijk rustig rond en maak een praatje met de makers! Er is werk van onder meer Wilbert van der Steen, Danibal, Jan Vriends, Daan de Teknaar en David den Ouden.

Expeditie Posttrein

Waar: Spoorwegmuseum

Wanneer: tot en met 27 november

Prijs: museumticket 17,50 euro

Hoe komt een brief op zijn bestemming? Jarenlang speelde de trein een belangrijke rol in het postvervoer. Posttreinen zorgden dag en nacht dat de post op de plaats van bestemming kwam. Vijfentwintig jaar geleden kwam er een eind aan dat tijdperk. Op 16 mei 1997 maakte de posttrein in Nederland zijn laatste rit. Het Spoorwegmuseum vertelt in de tentoonstelling Expeditie Posttrein het verhaal achter het vervoer van post per trein. Er is ook een aantal posttreinen te bewonderen.