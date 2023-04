Eropuit in Utrecht: Rotsplantendag, De Drakentemmer en Jonathan Bree

Een nieuw weekend voor de deur betekent nieuwe uittips op DUIC. Hieronder volgen weer zeven leuke evenementen om dit weekend (en de dagen erna) bij te wonen. Er is weer genoeg te doen!

FOMO – Samir Fighil

Waar: Theater de Musketon

Wanneer: vrijdag 14 april

Prijs: 11 tot 14 euro

De winnaar van de Persoonlijkheidsprijs van cabaretfestival Cameretten 2019 gaat aankomend seizoen in première met zijn tweede voorstelling ‘FOMO’, wat staat voor Fear Of Missing Out. In deze voorstelling gaat Samir dieper in op ons intens verlangen niks te willen missen, maar heeft hij vooral oog voor de maatschappelijke gevolgen daarvan. Een voorstelling met inhoud en gelachen wordt er zeker! Samir is niet voor niets winnaar van de Persoonlijkheidsprijs. Kaarten voor deze avond zijn te koop via de website van het theater.

Area 31

Waar: De Helling

Wanneer: vrijdag 14 april

Prijs: 12 tot 17 euro

Stap uit je dagelijkse patroon en baan je een weg door het niemandsland van Area 31. Uptempo housetracks met invloeden van acid en electro door onder meer Fafi Abdel Nour, brengen je terug naar de rauwe jaren ’90. Area 31 is een plek waar de rozen door de straattegels groeien en waar lasers en een apocalyptische uitstraling bijdragen aan de saamhorigheid van dance. Scoor je tickets via de website van De Helling.

Rotsplantendag

Waar: Botanische Tuinen Universiteit Utrecht

Wanneer: zaterdag 15 april

Prijs: 0 tot 8,50 euro

Tijdens de Nationale Rotsplantendag op 15 april organiseert de Nederlandse Rotsplanten Vereniging (NRV) haar jaarlijkse voorjaarsmarkt; de grootste in Nederland! De uitgebreide rotsplantenmarkt in Utrecht is bekend tot over de grenzen en trekt jaarlijks veel bezoekers. Hier vind je een enorm aanbod rotsplanten. Het is zowel voor de beginnende als de doorgewinterde rotstuinier de start van het seizoen. De verkopers zijn topkwekers op rotsplantengebied én enthousiaste liefhebbers die je graag adviseren. Naast het bezoeken van de markt is het ook mogelijk om een rondleiding door de grootste rotstuin van Europa te boeken. De Tuinen zijn gratis te bezoeken voor studenten van de UU, HU en HKU. Overige tickets zijn te koop via de website van Botanische Tuinen Utrecht.

De Drakentemmer 6+

Waar: Kanaal30

Wanneer: zondag 16 april

Prijs: 7,50 euro

Op het eiland Krijt kennen de mensen alleen de kleuren zwart en wit. Alle andere kleuren zoals rood, groen en blauw zijn ooit uit hun leven verdwenen. Dat had de vuurdraak gedaan zeggen ze, maar niemand weet nog waarom. Een klein, dapper en nieuwsgierig jongetje gaat op zoek naar het antwoord op deze geheimzinnige vraag. Slaagt hij erin het geheim van de draak op te lossen? Twee acteurs vertellen het verhaal met woorden, liedjes en tekeningen. Met bordkrijt wordt deze voorstelling verbeeld… en soms ook weer uitgeveegd.

Jonathan Bree

Waar: EKKO

Wanneer: zondag 16 april

Prijs: 16 euro

De gemaskerde Nieuw-Zeelandse zanger en producer Jonathan Bree maakt orkestrale indiepop met een mysterieuze sound. Bree combineert zijn baritonstem met gelaagde muzikale arrangementen van onder andere strijkers en harp, maar weet dit altijd een eigentijdse en volledig eigen draai te geven. In het voorjaar van 2023 komt de eigenzinnige zanger met een nieuw album op zijn eigen label Lil Chief, met daarop onder andere een samenwerking met discofunklegende Nile Rodgers. In april brengt deze zelfverklaarde ‘Master of Misery’ zijn geheimzinnige live performance mét gemaskerde entourage naar EKKO, als enige Nederlandse show van de tour. Tickets zijn te koop via de website van EKKO.

De Luisterbar

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: maandag 17 april

Prijs: 5 euro

Iedere derde maandag van de maand kun je lekker achterover leunen met DJ Kardi Paseyan in de Utrechtse Stadsschouwburg. Kardi Paseyan is een Utrechts dj-collectief bestaande uit Joost van Vlimmeren en Milan van Keulen. Waar Joost zich voornamelijk richt op het produceren van muziek is Milan altijd op zoek naar muziek met verhalen. De Luisterbar wordt gepresenteerd door Milan van Keulen. DJ Kardi Paseyan gaat in De Luisterbar in gesprek met muzikale talenten van Utrechtse bodem. Ze nemen je mee in hun muzikale wereld met verhalen en contexten. Wat fascineert hen? Wat heeft hen beïnvloed? Wat maakt die ene plaat zo bijzonder? Je hoeft niks te begrijpen, niks te zien, niks te zoeken. Het enige dat je hoeft te doen is gewoon lekker luisteren, met een open mind.

Wie zorgt er voor de mantelzorger?

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: dinsdag 18 april

Prijs: gratis, aanmelden noodzakelijk

Nederland telt meer dan 5 miljoen mantelzorgers. Ze zorgen voor een ouder met dementie, een partner met een spierziekte, of een kind met een beperking. Door bezuinigingen en personeelstekorten zal de druk de komende jaren alleen maar toenemen. Hoe zorgen we dat mantelzorgers voldoende ondersteuning krijgen? Met cultureel antropoloog dr. Menal Ahmad (VU), socioloog dr. Femmianne Bredewold (UvH) en jurist mr. Femke de Kievit (UU). De lezing is gratis te bezoeken, aanmelden is noodzakelijk. Dat kan gratis via de website van TivoliVredenburg.