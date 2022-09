Eropuit in Utrecht: Sencity Festival, Uncovered Festival en Nederlands Film Festival

Ook komend weekend is er weer van alles te beleven in Utrecht. Er staan een hoop festivals op het programma: Sencity Festival in TivoliVredenburg, Uncovered Festival in de Werkspoorhaven, het Nazomer Festival en natuurlijk het Nederlands Film Festival!

Sencity Festival 2022

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 17 september, 19.00 uur

Prijs: 15,50 euro

Hoe ruikt, smaakt of voelt je favoriete liedje? Je kunt het ontdekken op Sencity Festival, het belevingsfestival dat je zintuigen prikkelt. Muziek ruiken en proeven, kunst horen en voelen en verhalen zien… Op dit festival zijn aromajockey’s, foodjockey’s, muziektolken en vj’s die je meenemen op ontdekkingstocht in een interactieve wereld. Sencity Festival is geïnspireerd op het niet of minder kunnen horen van muziek: daarom beleef je muziek hier met al je zintuigen!

Nederlands Film Festival

Waar: verschillende plekken in Utrecht

Wanneer: woensdag 21 tot en met vrijdag 30 september

Prijs: wisselend, passe-partout 75 tot 99 euro

Op de 42ste editie van het Nederlands Film Festival draait alles om contact. Ontmoet filmmakers, ga met hen in gesprek en bekijk als eerste het nieuwste van eigen bodem. Zie, voel en proef de festivalsfeer in de bioscopen, filmtheaters, cafés en online tijdens de vele premières, filmvertoningen en evenementen. Je kunt losse tickets kopen voor de films, maar er zijn ook rittenkaarten voor vijf films en passe-partouts te krijgen.

WTF Utrecht 2022

Waar: Werkspoorkathedraal

Wanneer: zaterdag 17 september, 14.00 uur

Prijs: 45 euro

In de Werkspoorkathedraal is zaterdag WTF Utrecht 2022! WTF? Yes, het Whisky Tasting Festival. De 5.500 vierkante meter grote Werkspoorkathedraal wordt omgetoverd tot uitdagende en smaakvolle evenementenlocatie, gevuld met een ruim aanbod aan whisky, jenever, gin en andere dranken, heerlijke muziek en masterclasses. Het festival barst om 14.00 uur los en na afloop kun je aanschuiven voor een heerlijk diner.

Film: Wolf

Waar: Hoogt in Bieb Neude

Wanneer: donderdag 15 tot en met woensdag 21 september

Prijs: 8 tot 10 euro

De wolf is terug in Nederland. Dat is bijzonder, omdat de wolf 150 jaar geleden helemaal uit ons land verdween. Regisseur Cees van Kempen maakte een opzienbarende natuurfilm die helemaal in het teken staat van de terugkeer van de wolf. Een film die jong en oud zal aanspreken, met voice-over van Matthijs van Nieuwkerk. “Het is geweldig om te zien hoe de makers erin geslaagd zijn ons in het hart van de familie Wolf uit te nodigen. Zoiets inspreken deed ik nog niet eerder, dus ik ben nogal met m’n neus in de boter gevallen. Het was me een eer en vooral een groot plezier”, zegt hij.

Uncovered Festival

Waar: Werkspoorhaven

Wanneer: vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 september

Prijs: 16 tot 28,50 euro

Brouwerij De Leckere bestaat 25 jaar en dat wordt groots gevierd dit weekend. Namelijk met het craft beer festival Uncovered! Drie dagen livemuziek, dj’s en natuurlijk bier. Vijftien craft brouwerijen uit binnen- en buitenland zijn op het festival om de bezoekers mee te nemen op een heuse ontdekkingstocht. Het eten wordt verzorgd door het Werkspoorcafé. Ga jij voor de smaakcombinatie van bier en de bierburger? Je weet niet wat je proeft!

Nazomer Festival

Waar: Merwede

Wanneer: zaterdag 17 september, 12.00 uur

Prijs: gratis

Vier de Nazomer met de Makers van Merwede! Het is feest bij de creatieve broedplaatsen in de wijk. Ga langs bij Kanaal30, Vechtclub XL / Beton-T, de Createur, Karma Kebab / gebouw M, Skatepark Utrecht, Boulderhal Sterk en Serinya Gallery. Alle openen zij de deuren voor het Nazomer Festival. Een wijkfestival vol zomerse evenementen! Bouw bijvoorbeeld je eigen zeepkist, ga langs bij de dj booth, fiets het e-bike parcours of doe een dansworkshop! Het festival is gratis.

(on)Zinnige zorg

Waar: Academiegebouw (Universiteit Utrecht)

Wanneer: woensdag 21 september, 20.00 uur

Prijs: gratis

Na de lockdowns is er een stuwmeer aan in te halen zorg ontstaan. Met meer mensen of bedden alleen lossen we dat niet op. De winst ligt in het schrappen van niet-werkende behandelingen, maar dat blijkt in de praktijk lastig. Botst dit met de financiële belangen of is er meer aan de hand? Met onder andere voortplantingsbioloog prof. Sjoerd Repping (UvA) gaat het tijdens deze lezing over botsende belangen die de gezondheidszorg hinderen. De lezing is ook online te bekijken.