Feestcafé De Vrienden in Utrecht bestaat deze week tien jaar: ‘Een hele mooie mijlpaal die we met z’n allen bereikt hebben’

Het Utrechtse feestcafé De Vrienden bestaat alweer tien jaar. Gisteren startte het tienjarig jubileum. De hele week pakt De Vrienden groots uit met zangers, dj’s en speciale drankprijzen.

In de afgelopen tien jaar is De Vrienden uitgegroeid tot een Utrechts uitgaansbegrip. Tessel Andeweg en Roy Rops, eigenaren van De Vrienden, zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor het jubileum. De hele bar staat vol met dozen Stelz. Andeweg ziet deze tien jaar als “een mijlpaal” die ze met z’n allen hebben bereikt.

“Toen we begonnen met De Vrienden hoopte je natuurlijk dat er mensen gingen komen, dat het aan zou slaan”, aldus Andeweg. “Vervolgens – vijf jaar later – komt corona en weet je nog niet hoe dat eruit gaat zien. Voor je gevoel heb je alle obstakels samen overwonnen, als ik dan kijk naar waar we nu met het team staan.”

Utrechts uitgaansbegrip

Andeweg ziet het begin van De Vrienden als de reden dat ze in de afgelopen tien jaar zijn uitgegroeid tot een Utrechts uitgaansbegrip. “We hebben onszelf onderscheiden door in het begin zeven dagen in de week open te gaan.” Volgens haar maakte dit De Vrienden destijds uniek, in vergelijking met andere Utrechtse uitgaansgelegenheden. “We hadden elke dag een drankactie en feest-dj’s. En in het weekend hadden we live entertainment.”

Barman Paskal Smit werkt inmiddels drie jaar bij De Vrienden. Nog steeds voelt het werken voor hem als een feestje. “Elke dag nieuwe mensen, gezelligheid en energie”, zegt Paskal enthousiast. “Dat maakt het werk zo leuk.” Hij denkt dan ook dat de barmedewerkers mede hebben bijgedragen aan het succes van De Vrienden. “De mensen achter de bar geven elke avond de energie en maken er een feestje van.”

Dorpsgevoel

Naast de nieuwe bezoekers van De Vrienden kent het feestcafé ook veel vaste bezoekers, zoals Joran Denkler. “Elke keer als ik uitga, is De Vrienden de meest waarschijnlijke plek waar ik naartoe ga. Het is gewoon altijd lekker meezingen daar, dat is wel iets waar ik echt goed op ga”, aldus Joran. Zelf komt hij uit een klein dorpje naast Utrecht, maar de dorpse sfeer herkent hij ook in De Vrienden. “Het is gewoon een beetje een dorpsgevoel bij De Vrienden. Je komt altijd wel iemand tegen die je kent.”

Wat wél kan

Corona was een onzekere periode voor De Vrienden. “Je vroeg je toen af: gaan we nog open? Wanneer gaan we open? Hoe gaan we open? Wordt er ooit nog gedanst?”, vertelt Andeweg.

Het feestcafé besloot daarom inventief te zijn en te kijken naar wat er wél kan. Zo is ook het Feestdiner – een avond met een vijfgangenverrassingsmenu, livemuziek en een afterparty – ontstaan. “Het Feestdiner sloeg aan, en dat doet het nog steeds”, vertelt Andeweg enthousiast. “Voor mensen die uit eten willen, is dit een extra beleving. Daarnaast kwam er na corona een soort knaldrang onder jongeren, dat ze eindelijk weer uit mochten. Daar hebben wij heel erg van geprofiteerd.”

Persoonlijk hoogtepunt

Volgens Andeweg zijn er veel mooie momenten te noemen voor de afgelopen tien jaar. Toch was er volgens haar één bepaald hoogtepunt. “Na corona ben ik zelf weer achter de bar gaan staan. Die eerste weken na corona, dat je hier weer in de zaak stond mee te zingen. Ik had helemaal kippenvel. Dat gaf ook echt die drive van: dit is wel echt wat ik wil.”

Barman Paskal, die zelf bijna elke dag achter de bar staat, heeft al vele hoogtepunten gehad. “Van zelf op de bar staan dansen tot het polonaise lopen met iedereen. Het gaat van links naar rechts.”

Komende tien jaar

Na tien jaar begint de bar wat te wiebelen en heeft ook de vloer zijn beste tijd wel gehad. Daarom staat er een verbouwing gepland. “Wellicht al volgend jaar”, vertelt Andeweg. Ook de komende tien jaar wil De Vrienden inventief proberen te blijven. “Vooral niet stilstaan. Dingen doen die binnen het concept van De Vrienden en de huidige maatschappij passen en waar mensen behoefte aan hebben.”

Tijdens deze jubileumweek wordt het een groot feest bij De Vrienden. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale drankprijzen en komen er verschillende feest-dj’s draaien. “Ik verwacht dat het heel druk gaat worden”, zegt Andeweg enthousiast.