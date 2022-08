Festival Smeerboel in Utrecht breidt uit met podium op oude asfaltcentrale

Festival Smeerboel in Utrecht krijgt er een podium bij op een bijzondere locatie, de oude asfaltcentrale aan de Groenewoudsedijk. Het grote terrein aan de Groenewoudsedijk is nog steeds in gebruik door meerdere wegenbouwbedrijven maar gaat in de toekomst plaatsmaken voor een nieuwe woonwijk. Zodoende ontstaat er ook ruimte voor andere initiatieven.

Het festival van de Utrechtse organisatie Elevation Events kan dit jaar voor het eerst weer plaatsvinden na zowel in 2020 als in 2021 afgelast te zijn geweest vanwege corona. Nu er een extra area aan Smeerboel op de Graswijde Papendorp wordt toegevoegd is het ook meteen de grootste editie van Smeerboel tot nu toe. Het nieuwe podium is omgedoopt tot De Centrale, als verwijzing naar de oude asfaltcentrale.

Oprichter van Elevation Events, Jasper Coenen, is blij met deze toevoeging aan het festival: “Het is een uniek stukje grond en een uniek decor voor het festival. Afgelopen jaren keken bezoekers al tegen de centrale aan en nu kunnen we er ook echt een podium bouwen.” In totaal komen er 18.500 bezoekers naar het evenement waar artiesten optreden als Kerri Chandler, I Hate Models, Rebekah, David Vunk en Singlefeestje.