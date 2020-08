Films door de hele stad bij tweede editie Queer Film Festival Utrecht

Het Queer Film Festival Utrecht vertoont van 23 tot en met 30 augustus meer dan tien LHBTQI+ films. Op verschillende locaties binnen en buiten kan je films komen kijken. Een deel van de films is gratis te bezoeken, maar het is verplicht om voor iedere film online een ticket te reserveren.

De locaties zijn onder meer binnen in TivoliVredenburg en de centrale bibliotheek aan de Neude, maar ook in de openlucht. Bijvoorbeeld op een van de buitenmuren van het Rietveld Schröderhuis en op de stadscamping van RAUM.

“Tijdens het Queer Film Festival Utrecht staan diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid centraal”, meldt de organisatie. “Wij laten de queercommunity in de meest diverse vorm mogelijk zien en nemen je mee in de prachtige, ontroerende maar soms ook emotionele verhalen […].”

‘Enorm verheugd’

Jonnie Paling van Queer Film Festival Utrecht is blij dat de tweede editie er toch komt. “We zijn enorm verheugd dat we in een kort tijdsbestek een alternatief filmprogramma hebben kunnen samenstellen in nauwe samenwerking met onze partners.”

Het programma bestaat uit Nederlandse premières, korte films en films die in Nederland nog niet vaak te zien zijn geweest. Het Centraal Museum, Rietveld Schröder Huis, Hoogt Bieb Neude, Vechtclub XL, RAUM, Pathé Leidsche Rijn en Rembrandt, het Filmcafé en TivoliVredenburg werkten mee aan het programma.

Vorig jaar was de eerste editie van het Utrechtse filmfestival. Dit jaar zou de tweede editie, net zoals de vorige, in juni tijdens het Midzomergracht festival zijn. Vanwege het coronavirus ging dat niet door. Bij sommige locaties zijn de kaartjes al te verkrijgen, binnenkort zal dat bij allemaal zo zijn.