Finalisten ‘Win de Jaarbeurs voor 1 dag’ bekend: freerunning, Utrechts concert of zorgdag?

De genomineerden van de wedstrijd ‘Win de Jaarbeurs voor één dag’ zijn bekend. De jury heeft uit ruim honderd inzendingen drie finalisten gekozen. Een van die drie mag uiteindelijk een eigen evenement in een zaal of een hal van de Jaarbeurs organiseren. Het publiek bepaalt wie de winnaar wordt.

Er zijn drie inzendingen over: Freerunpark Utrecht XXL, Utrecht in Concert en de ‘Utrecht zorgt dag’:

Het eerste idee komt van het Utrechtse bedrijf The Movement Academy. Jasper en Kasper organiseren normaal gesproken freerunning als naschoolse activiteit. “In een hal van de Jaarbeurs kan een megagroot professioneel Freerunpark worden opgebouwd, zodat alle kinderen uit de regio de kans krijgen om kennis te maken met deze sportieve activiteit via workshops en clinics.”

Feestelijke bijeenkomst

Boeker Yentl Verheij zou graag een concert willen organiseren met regionale artiesten en talenten. “Muzikanten die al jaren voor een krat bier op een lokaal podium staan. Uit allerlei muziekstromingen […].”

En dan is er nog de ‘Utrecht zorgt dag’, van Marjan van Lexmond van Aan de Slag in Utrecht, een samenwerkingsverband van organisaties in de VG, GGZ en verslavingszorg, de Gemeente Utrecht en het UWV. “De organisaties willen een feestelijke bijeenkomst organiseren voor cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, collega’s, leveranciers, etc. Een feest voor iedereen die zorg heeft gekregen en zorg heeft gegeven.”

De jury bestond uit Hans van Breukelen, Lakshmi, Antje Monteiro, Toni Peroni, Andries Tunru en Henk van der Feest. Een aantal vragen waren belangrijk : is het idee Jaarbeurswaardig? Maar ook of het evenement aantrekkelijk en toegankelijk is voor een breed publiek. En: hebben de inzenders voldoende organisatiekracht om het te realiseren?

Vanaf vandaag tot en met 5 augustus kan er worden gestemd op de drie finalisten. Op vrijdag 6 augustus wordt de winnaar bekendgemaakt. Samen met RTV Utrecht organiseert de Jaarbeurs de actie. Stemmen kan dan ook via de site of via de app van de regionale omroep.