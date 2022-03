Foodfestival Lepeltje Lepeltje deze zomer na twee jaar terug in park Lepelenburg

Het driedaagse foodfestival Lepeltje Lepeltje komt na twee jaar weer terug naar park Lepelenburg. Van vrijdag 24 juni tot en met zondag 26 juni strijkt het gratis festival neer in het Utrechtse park.

“Eindelijk mag er weer geproost worden in het park”, schrijft de organisatie. Twee jaar lang ging het festival niet door vanwege de coronamaatregelen, maar nu wordt het weer ‘uit de koelkast gehaald en barst het als vanouds van de sfeerverhogende elementen’.

‘Zonder grenzen en drempels’ kunnen Utrechters deze zomer drie dagen lang gratis langskomen op het festival. Er kan gegeten en gedronken worden in het park, er zijn activiteiten voor kinderen en ook staat er onder meer (live)muziek op het programma van verschillende bands en dj’s.

De line-up wordt binnenkort bekendgemaakt. Acts kunnen zich nog aanmelden om te komen optreden op het festival. Dat geldt ook voor mensen die met hun keuken op het festivalterrein willen staan.

