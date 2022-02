Foodtruckfestival Trek komt in pinksterweekend 2022 terug naar Utrecht

Het rondreizende foodtruckfestival Trek strijkt van donderdag 2 tot en met maandag 6 juni opnieuw neer in het Utrechtse Griftpark. Behalve vers bereide gerechten zijn er ook theater- en muziekvoorstellingen te bewonderen.

Met de naderende versoepelingen van de coronamaatregelen komen ook de evenementen weer in zicht. Festival Trek is er snel bij en kondigt de volgende editie in het Griftpark in Utrecht aan. Die zal plaatsvinden in het Pinksterweekend – ook op maandag, Tweede Pinksterdag, kunnen Utrechters in het park terecht voor een hapje, borrel of optreden.

Donderdag en vrijdag gaan de poorten om 16.00 uur open. Op zaterdag, zondag en maandag is het festivalterrein vanaf 14.00 uur al te bezoeken. Het festival is gratis toegankelijk. Wel wordt een bijdrage van 2,50 euro gevraagd voor een hardplastic beker.

