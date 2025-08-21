Franse sferen in Utrecht tijdens Montmartre aan de Gracht

Het Utrechtse Museumkwartier is zondag 14 september weer het decor voor Montmartre aan de Gracht, een knipoog naar de beroemde kunstenaarswijk in Parijs. Op acht bruggen in het centrum worden schildersezels geplaatst, waar kunstenaars ter plaatse de meest pitoreske stukjes van de binnenstad vastleggen. Ook inwoners mogen meeschilderen kunnen ‘Museumkwartierkunstenaar van het jaar’ worden.

Iedereen is welkom om deel te nemen aan het openluchtatelier: van jong tot oud en van beginner tot gevorderde. Onder begeleiding van live muziek kan iedereen ter plekke schetsen en tekenen. Op de locaties zijn diverse materialen beschikbaar.

De gemaakte werken kunnen voor 17.00 uur worden ingeleverd bij Morren Galleries (Oudegracht 340). Daar wordt aan het einde van de middag een top 3 geselecteerd. Om 18.00 uur begint de prijsuitreiking. De winnaar ontvangt de titel Museumkwartierkunstenaar van het Jaar. De prijzen worden beschikbaar gesteld doorkunstenaarsbenodigdhedenwinkel SWAAK.

Acht bruggen

Tijdens Montmartre aan de Gracht zijn op acht bruggen in het Museumkwartier kunstenaars aan het werk te zien. Aan de Oudegracht vind je Susan Mertens op de Weesbrug, Nico Heilijgers op de Smeebrug, Hans Versfelt op de Geertebrug, Michiel Kranendonk op de Vollersbrug en Wim Zagt bij de Oudegracht aan de werf, ter hoogte van het Ledig Erf.

Aan de Nieuwegracht zijn Willem van der Hofstede te vinden op de Brigittenbrug, Christiaan Afman op de Quintijnsbrug en Anna Pavlova op de Magdalenabrug.