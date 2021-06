Gaan we een festivalzomer krijgen? Deze feesten staan in Utrecht op de agenda

Nu de coronaversoepelingen doorzetten en er steeds weer meer mogelijk is, zijn de festivals druk bezig met de organisatie. Er is genoeg te doen deze zomer, maar de tickets gaan hard en heel veel is al uitverkocht. Tweedehandstickets kunnen gekocht worden via bijvoorbeeld Ticketswap We zetten alles op een rijtje. Daarbij is het belangrijk om te weten dat alles onder voorbehoud van de coronamaatregelen is. Onderstaande lijst wordt aangevuld, wil je een festival of feest op de lijst hebben? Mail naar [email protected]

Wat: Verknipt Festival

Wanneer: 3 en 4 juli

Waar: Strijkviertel

Link: https://www.verknipt.org/events/verknipt-festival-2021/

Waarschijnlijk het eerste festival in Utrecht met elektronische dansmuziek als techno, house en techhouse. Dat allemaal nabij het water van Strijkviertel.

Wat: De BuitenSpelen

Wanneer: 3 en 4 juli en van 12 tot en met 18 juli

Waar: Lucasbolwerk

Link: www.stadsschouwburg-utrecht.nl/de-buitenspelen/

Er zijn theater- en muziekvoorstellingen, maar ook beachvolleybalwedstrijden en een hapje op dit nieuwe festival. Ook is er een tribune met panoramaterras om te genieten van het uitzicht.

Wat: TAPT Festival

Wanneer: 9, 10 en 11 juli

Waar: Julianapark

Link: https://taptfestival.nl/festival/utrecht-tapt-biergarten-editie-2021/

Een van de weinige evenementen die vorig jaar wel kon doorgaan, en dit jaar dus weer. Het festival past zich aan, aan de coronaregels maar één ding staat vast op het programma: heel veel lekkere biertjes.

Wat: De Leuke Festival

Wanneer: 17 juli

Waar: Voorveldse Polder

Link: www.deleukefestival.nl

Elf uur lang dansen op glimmende pop, glitter disco, de beste liveacts, glijdende hiphop en dampende dancehall, verspreid over vier podia en één café. Een ode aan confetti en een polonaise zonder einde: dát is De Leuke Festival in een notendop.

Wat: De Parade

Wanneer: 23 juli tot en met 8 augustus

Waar: Moreelsepark

Link: www.deparade.nl

Bij De Parade staat theater centraal. Het festival heeft dit jaar wel een andere opzet dan normaal. De Parade bouwt vier grote theatertenten op waar het publiek twee voorstellingen kan bekijken en mensen wat kunnen eten en drinken. Op voorhand moeten er kaartjes gekocht worden, zogenoemde Parade-pakketten, op de bonnefooi naar het theaterfestival zal dus niet mogelijk zijn.

Wat: Festival Strand

Wanneer: 27 en 28 augustus

Waar: Haarrijnse Plas

Link: www.festivalstrand.nl

Met artiesten als Mental Theo, Party Animals, Bløf en The Dirty Daddies verdeeld over twee podia wordt het festival weer een groot feest. Er is ook een Ibiza markt, een foodboulevard en een uitgebreid assortiment wijnen en cocktails in de loungebar met uitzicht.

Wat: Soenda Festival

Wanneer: 28 augustus

Waar: Ruigenhoekse Polder

Link: www.soenda.net/outdoor-festival-utrecht/

Maar liefst zes podia met nationale en internationale artiesten zijn te bezoeken op Soenda. Het festival is ondertussen een vaste prik in Utrecht met vooral veel techno.

Wat: A State Of Trance Festival

Wanneer: 3 en 4 september

Waar: Jaarbeurs

Link: https://festival.astateoftrance.com/

In februari waren al 55.000 tickets verkocht voor dit feest met het thema Turn the World Into a Dancefloor. Het evenement komt voort uit het radioprogramma met de gelijknamige naam A State of Trance van de Nederlandse dj Armin van Buuren. En zoals de naam al doet vermoeden, is er heel veel trance op het festival.

Wat: Lief Festival

Wanneer: 4 september

Waar: Strijkviertel

Link: www.lieffestival.nl

Het mooie Strijkviertel verandert alweer voor de 15e keer in het decor van Lief Festival. Laat je gaan op dampende techno en dans tot de zon onder gaat op de fijnste deep- en techhouse. Altijd uitverkocht, altijd feest.

Wat: HE:LEEN

Wanneer: 4 september

Waar: Rotsoord

Link: www.heleenfestival.nl

Op zaterdag 4 september wordt Rotsoord weer omgetoverd tot festivalterrein, met een hoop muziek, kunst en cultuur én avontuur, ontdekking en verwondering. Locaties waar het festival dit jaar plaatsvindt — naast De Helling, LE:EN en de openbare ruimte op Rotsoord — zijn Klein Berlijn, Taplokaal Gist, DAAR, Kwestie van Smaak, Camping Ganspoort, WT Urban Kitchen, HKU Pastoe Fabriek, Tafelboom en Kinderboerderij Nieuw-Rotsoord.

Wat: Smeerboel Festival

Wanneer: 11 september

Waar: Grasweide bij Papendorp

Link: www.smeerboel.nl

Ook op Smeerboel Festival een hoop techno, maar vergeet ook niet Tante Joke Karaoke Band, The Partysquad en Jody Bernal. De organisatie schrijft zelf: “Al jarenlang dé plek waar we samen met de meest uiteenlopende artiesten, een knettergekke randprogrammering en flitsend feestgedruis heel Utrecht uit zijn plaat laten gaan.”

Wat: Central Park Festival

Wanneer: 18 en 19 september

Waar: Park Transwijk

Link: www.centralparkfestival.nl

Naast de vele technofestivals is er natuurlijk ook nog het popfestival van Utrecht, Central Park. Met namen als Kensington, Krezip, Snelle, De Staat en Kraantje Pappie.